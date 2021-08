Bergen tingrett avviste å fengsle voldtektssiktet 18-åring

En mann på 18 år er pågrepet og siktet for voldtekt av en jente på under 14 år. Bergen tingrett avviste fredag politiets fengslingsbegjæring.

Han erkjenner ikke straffskyld, sier mannens forsvarer Jørgen Riple.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Bergensavisen skriver at tingretten kom frem til at vilkårene for fengsling ikke er til stede. Mannen blir imidlertid sittende fengslet siden politiet fikk medhold i at han skal sitte i varetekt frem til lagmannsretten har behandlet saken.

Det er referatforbud fra selve kjennelsen. Saken vil komme opp for lagmannsretten mandag og behandles skriftlig.

– Jeg kan ikke si så mye mer enn at han ble løslatt, men at det er satt oppsettende virkning. Han erkjenner ikke straffskyld, sier mannens forsvarer Jørgen Riple til NTB.

Politiet begrunner fengslingsbegjæringen med fare for bevisforspillelse.

18-åringen er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 299. Seksuell omgang med barn under 14 år defineres i straffeloven som voldtekt. Årsaken er at yngre barn nesten alltid vil kunne sies å være ute av stand til å motsette seg handlingen.

Hendelsen skjedde ifølge siktelsen i Bergen tidligere i år. Politiet opplyser at de to er kjent med hverandre fra før, men at det ikke var noen nær relasjon.