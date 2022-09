Skytematter tok fyr: – All brannrøyk er farlig

– Det brenner fremdeles godt, men spredningsfaren er over, sier vaktkommadør Håkon Myking ved 110-sentralen ved 12.35-tiden.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Alarmen gikk kort tid før klokken 12 i dag da noen skytematter tok fyr i forbindelse med sprengning i Skiftesvikvegen i Strusshamn på Askøy.

– De var litt engstelige for at brannen skulle spre seg til lyng, men brannmannskapene er akkurat kommet frem nå, sier vaktkommandør Myking ved 110-sentralen like før klokken 12.

Politiet melder at dette har skjedd i Skiftesvika og Marikovneset i Strusshamn.

Skytemattene er laget av gummi, og politiet ber beboere i området om å holde vinduer og dører lukket.

Brannmannskapene starter slukking, opplyser 110-sentralen klokken 12.04.

Den kraftige røyken er godt synlig på lang avstand. BT-lesere fra hele bergensområdet har sett røyken.

– En av arbeiderne på stedet har fått i seg noe røyk, men skal være oppegående. Det brenner fremdeles godt. Det vil bli opprettet en undersøkelsessak, sier operasjonsleder Tore-André Brakstad i politiet ved 12.15-tiden.

Brannmannskapene meldte litt før klokken 12.30 at spredningsfaren nå er liten, og at intensiteten på brannen har avtatt.

– Er røyken farlig?

– Jeg får håpe at alle har fått med seg at all brannrøyk er farlig og at gummirøyk både er farlig og ubehagelig i aller høyeste grad, sier Myking ved 110-sentralen.

Synnøve Jakobsen i Vestland fylkeskommune er prosjektleder for Askøypakken.

Deres entreprenør Sartor & Drange utfører sprengningsarbeid i forbindelse med utvidelse av veien.

– Det er uheldig det som har skjedd. Men det er bra at mennesker ikke er kommet til skade, sier Jakobsen.