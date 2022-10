Arkivskatter fra Jostedalen

Skyssdagbøker forteller om besøk av norske og utenlandske fjellklatrere.

Skydsskifte Sperle i Jostedalen fotografert mellom 1895 og 1902. Bratte fjell omkranser den gamle skysstasjonen og lensmannsgården på Sperle (Sperløyane) i Jostedalen. Huset til venstre er skysstasjonen som fremdeles eksisterer, men løen er borte. Det hvite huset til høyre var bygget til overnatting i forbindelse med drift av skysstasjonen. Dette huset ble revet på 1980-tallet.

Publisert Publisert Nå nettopp

Gjesteskribent Denne lokalhistoriske teksten er skrevet av en ekstern bidragsyter.

Statsarkivet i Bergen fikk for en tid tilbake tips om at det fantes mer lensmannsarkiv i Jostedal fra 1800- og 1900-tallet.

Dette skulle være arkivmateriale etter Hermund Tvedt som var lensmann i Jostedal fra 1881 til han gikk av med pensjon i 1913. Vi fikk kontakt med oldebarnet hans Sverre Olai Tvedt som også bor på den gamle lensmannsgården Sperle.

Sverre hadde tatt godt vare på protokollene etter oldefaren og tok også godt imot de arkivansatte. Siden Statsarkivet i Bergen nå fikk inn protokollene etter lensmann Tvedt, kunne lensmannsarkivet fra Jostedal ordnes og gjøres tilgjengelig for bruk.

I tillegg til dette, er også tre av protokollene nå gjort tilgjengelige i Digitalarkivet.

Sverre Olai Tvedt (f. 1939) med en av skyssdagbøkene etter oldefaren, lensmann Hermund Tvedt. Øverst på høyre side ser vi at den norske fjellklatreren «Frk. Therese Bertheau» var blitt skysset fra Sperle til Alsmo med hest den 23. juli 1900.

Skyssvesenet

Skyssvesenet var fortidens kollektivsystem og var basert på hest og vogn. Den første skyssordningen kom i 1648 og ble stående til det i 1816 kom en ny lov som omorganiserte skyssvesenet i Norge. Det nye var at nå kunne hvem som helst bli skysset mot betaling, mens det tidligere var embetsmenn som hadde krav på fri skyss.

Etter 1816 ble det derfor etablert mange faste skysstasjoner med både offentlig tillatelse og godtgjørelse. På hver stasjon var det en skysskaffer som var pliktig til å skysse de reisende mot betaling.

De reisende ble ført inn i egne skyssprotokoller. Skyssprotokoller finnes i arkivene etter lensmenn, fylkesmenn/amtmenn, fogd (fut dvs. lensmann) og hos privatpersoner.

På dette oppslaget i skyssdagboken ser vi at det i 1896–1897 ble skysset folk fra både Paris og Berlin, i tillegg til en kunstmaler fra Dresden. På høyre side ser vi at overrettssakfører Kristian Bing har blitt skysset til Alsmo og at det ble benyttet en hest til skyssen. Han var «Udmærket vel tilfreds» med skyssen

Sperle skysstasjon

I materialet fra Jostedal fantes tre protokoller som gjaldt Sperle skysstasjon. Denne lå på Sperleøyane i Jostedal. To av protokollene er rene skyssdagbøker fra 1886-1919, mens den tredje protokollen også viser hvem som fikk overnatte på skysstasjonen.

Sverre Olai Tvedts oldefar var skysskaffer på Sperle, en jobb han i 1886 skulle få 140 kroner i året for. I tillegg kunne han kreve de reisende for 15 øre pr. kilometer han fraktet dem med hest.

Til gjengjeld måtte han forplikte seg til hele året å ha to reservehester stående klar, samt de lovbestemte kjøreredskapene.

Skysstasjonen i Sperløyøane, cirka 1894.

Lensmann Tvedt var ikke den siste i denne slekten som drev med skyss. Da han ga seg, overtok hans sønn Simon Tvedt (1889–1970) skysstasjonen. Han var også den første som kjøpte og drev transport med lastebil i Jostedalen.

På Sperløyane kunne de reisende kreve skyss fra Sperle til Alsmo i Gaupne (Luster) som var en strekning på 16 kilometer. Fra Alsmo kunne reisende bestille skyss videre til Marifjøren. Fra Sperløyane kunne de også kreve skyss til Fåberg i Jostedal, en strekning på 10 kilometer.

Skysstasjonen på Fåberg var aktuell for reisende som skulle over breen eller til og fra Gudbrandsdalen.

Rundt første verdenskrig var det blitt både bedre veier og flere biler, noe som førte til at de fleste skysstasjonene ble nedlagt. De to skysstasjonen Fåberg og Sperløyane i Jostedalen ble likevel opprettholdt.

Så sent som i 1931 da Handelsdepartementet ville legge ned, protesterte kommunestyret i Jostedal skarpt. I protesten ble det vist til at det var lange avstander i Jostedalen og at det vinterstid var vanskelig å skaffe skyss til lege.

I 1938 var det likevel slutt, da ble skysstasjonene nedlagt og man fikk drosjeløyve i stedet. Helt slutt ble det likevel ikke, for Sverre Olai Tvedt forteller at både faren Arvin Tvedt (1914–1972) og onklene skal ha drevet skyss med hest og vogn under 2. verdenskrig på Sperle.

Tre generasjoner i denne familien har derfor drevet skyss fra Sperløyane fra 1886 til 1938, i tillegg til kjøringen under 2. verdenskrig.

Sverre Olai Tvedt (f. 1939) fotografert på trappen til den gamle lensmannsgården og skysstasjonen i Sperløyane. Huset var en tid utleid til breførere, men er nå i bruk som sommerhus. På gården er det reist et nytt våningshus.

Hvem skulle skysses?

I 200 år har fjellene og Jostedalsbreen virket som en magnet på reisende fra inn- og utland med mange ulike formål.

Mange av dem som skulle skysses fra skysstasjonen på Sperle var folk som skulle opp til Jostedalsbreen og sidebreene. Det er derfor mange kjente fjellklatrere å finne i skyssdagbøkene fra Sperle.

En av disse var Therese Bertheau (1861-1936). Hun var Norges første kvinnelige tindebestiger og ble internasjonalt kjent for sin pionérvirksomhet.

Therese Bertheau og William Cecil Slingsby klatrer sammen med kjentmannen Ole Berge.

Gammel tante i Bergen

Bergenseren Kristian Magdalon Bing (1862–1935) var en av landets dyktigste fjellklatrere og skal ha vært førstemann på en rekke topper og isbreer mellom Finnmark og Folgefonna.

Det fortelles at da den berømte engelske fjellklatreren William Slingsby for første gang hadde lyktes med å ta seg over Jostedalsbreen til Olden, ble han overrasket over at det allerede sto en varde på toppen. Bing hadde vært der dagen før, men hadde gått opp fra motsatt side.

Sverre Olai Tvedt forteller at en gang Kristian Bing skulle bestige Bergsetbreen var det en mann fra Grov i Jostedalen som skulle følge ham. Da de var kommet opp på breen ble de overrasket av dårlig vær.

Jostedølen ble redd og ville ned igjen og fortalte at han hadde kone og barn som ventet, Kristian Bing repliserte at han hadde en gammel tante i Bergen! Det endte derfor med at de gikk ned igjen.

Her kan du lese mer:

De tre protokollene som er tilknyttet skysstasjonen på Sperløyane finner du her: 1886–1894 og 1895–1919.

Hvem som overnattet på Sperle kan du se i protokoll over reisende som har hatt nattherberge på Sperle 1902–1948.

På arkivportalen kan du se hva arkivet til lensmannen i Jostedal inneholder.

Hos Jostedal historielag kan du lese mer om Jostedalen og se flere bilder av skysstasjonen i Sperløyane.

Kilder:

Digitalarkivet, Skyssdagbøer fra Jostedal og nettsidene til Jostedal historielag.