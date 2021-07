Kverulanten som ble tegneserie

Maraminehollet under Rothaugen Skole i Sandviken har en viktig plass i byens folklore. I 1722 forteller for eksempel politimester Claus Fasting d.e. at en hund som forvillet seg inn i hulen kom hårløs ut igjen ved Svartediket. Hulen var også forbundet med andre «gruelige» ting. Det er derfor sannsynlig at Holberg var inspirert av Maraminehollet da han skrev Niels Klim, selv om han lot Klim starte turen sin på Fløyen. Det har vært organisert flere ekspedisjoner for å avsløre hulens hemmeligheter: Den første kjente var i 1664, og i moderne tid, i 1911 og i 1958 – alle uten sensasjonelle oppdagelser. Foto: Privat