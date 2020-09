Funn av asbeststøv i Haukelandshallen

Bane 1, 2 og 3 i Haukelandshallen blir stengt fra onsdag til og med tirsdag 6. oktober.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Årsaken er at hallen skal vaskes ned fordi det er gjort tre funn av asbeststøv inne i selve hallen.

– Vi har visst at det er asbest i Haukelandshallen, men det er frigjøring av asbestfibre som er problemet. Funnet ansees ikke å utgjøre en helserisiko for dem som oppholder seg i hallen, derfor stenger vi ikke i dag, sier direktør Christian Fossdal i etat for bygg og eiendom i Bergen kommune.

Idrettsservice opplyser at som et strakstiltak i forbindelse med asbestsaneringen, vil bane 1 til 3 måtte holdes stengt for all aktivitet fra i morgen 30. september. Foaje, saler og møterom vil ikke være berørt av stengingen.