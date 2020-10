Har funnet omkommet i Askvoll

Søndag kveld ble det gjort funn av en omkommet person på 180 meters dyp i Askvoll, opplyser politiet.

Det var kollegene til avdøde som fant ham sent søndag kveld. DOF stilte offshoreskipet «Skandi Iceman» til disposisjon, og det ble søkt med miniubåt etter ham. Foto: Maren Geving Langeland

Avdøde er ikke formelt identifisert, men politiet antar at det er mannen som ble meldt savnet torsdag 15. oktober som nå er funnet. Pårørende er varslet, opplyser operasjonsleder Stine Mjelde i Vest politidistrikt i en pressemelding.

Den omkomne Jarle Håvard Nikøy (36) ble funnet i forbindelse med søk i Askvoll kommune i Sunnfjord.

– Det var undervannsfartøyet til båten som arbeidsgiveren kom med som fant ham cirka 23.30 søndag kveld. Det er veldig godt for de pårørende at han er funnet, og at de vil få en grav å gå til, sier tjenestestedsleder Åge Løseth i politiet i Askvoll til BT mandag morgen.