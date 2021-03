Betongklosser er plassert i minnepark: – Mangel på respekt

Folk på Laksevåg er opprørt over at to store betongklosser til trolleymaster er støpt inne i Minneparken.

– Vi er skuffet og opprørt over at de støper disse betongklossene inne i Minneparken, før de har snakket med oss. Dette kunne de planlagt mye bedre, sier Aage Nesbø og Svein Kvalheim i Minnesmerkekomiteen i Laksevåg Kulturhistoriske Forening, og deres rådgiver Sverre Øvrebotten. Foto: Eirik Brekke

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Vi møter tre godt forbanna voksne karer i Minneparken nedenfor Holen skole ved Kringsjåveien på Laksevåg. I parken er det støpt ned to fundament til trolleybussmaster.

– Vi betrakter støpingen av fundamenter i Minneparken før de har hatt et møte med oss om dette, som et overgrep, sier Aage Nesbø. Han er leder i Minnesmerkekomiteen i Laksevåg Kulturhistoriske Forening.

To slike fundamenter til trolleybussmaster er støpt ned i Minneparken nedenfor Holen skole. Foto: Eirik Brekke

– Svært skuffet

Nesbø forteller at de hadde en svært god dialog med Bymiljøetaten og Områdesatsning Laksevåg.

– Der har vi hele tiden møtt forståelse for at Minneparken måtte skånes så langt dette kunne la seg gjøre.

Samarbeidet med trolleybusslinjen er han derimot ikke like fornøyd med.

På et digitalmøte 18. februar holdt fylkesdirektør Håkon Rasmussen et innlegg om trolleybusslinjene, og nevnte også Minneparken som ett av områdene som krevde oppmerksomhet.

– Vi tok kontakt med Rasmussen, ble lovet et møte om saken og så frem til innkallingen. Vi ble derfor svært skuffet da vi 2. mars oppdaget at to svære betongklosser var støpt inne på parkens område. Dette går ikke an. Det er mangel på respekt for de 193 menneskene som omkom i tragedien på Laksevåg under andre verdenskrig, sier Aage Nesbø.

Nå har de sendt brev til både ordføreren, andre politikere og Byantikvaren om saken.

– Man kan ikke identifisere Laksevåg uten å forstå og relatere stedet til krigshandlingene. Den lille minneparken ble etablert for å minnes tragediene, og de sakrale elementene utgjøres av en minnestein og to bautaer, sier Aage Nesbø. Foto: Eirik Brekke

– Burde vært planlagt bedre

– Dette kunne vært planlagt mye bedre fra dem som bygger trolleybusslinjen. Hadde de hatt et møte med Minnesmerkekomiteen, som lovet, kunne de sikkert funnet en løsning som alle kunne leve med. Mange her på Laksevåg har et nært forhold til bombingene og ofrene etter den, en må derfor være varsom med å bygge på minnesteder, sier Sverre Øvrebotten, som er ingeniør og rådgiver for Minnesmerkekomiteen.

Minneparken er selve kjernen i den tragedien som rammet Laksevåg under krigen. Den 4. oktober 1944 ble området sterkt bombet i flyangrep fra allierte fly.

På Holen skole mistet 61 elever livet, mens seks elever omkom utenfor skolen. 36 arbeidere døde på Kleivdal Lærfabrikk rett nedenfor Minneparken, og 16 medlemmer av det sivile luftvern omkom i området. Totalt mistet 193 av Laksevågs innbyggere livet denne dagen. I Minneparken er det tre monumenter som minnes de døde, en bauta og to minnesteiner.

Les også – Skolen har skapt et unikt samhold på Laksevåg

– Forstår frustrasjonen

– Jeg forstår frustrasjonen. Minnesmerkekomiteen ble trolig ikke tilstrekkelig hørt da byggesøknaden ble behandlet i Bergen kommune. Det er helt rett at vi har lovet dem et møte, men ikke før fundamentene ble støpt, sier Håkon Rasmussen, som er fylkesdirektør for mobilitet og kollektivtransport i Vestland fylkeskommune.

– Hadde det ikke vært lurt å ha det møtet før en støpte fundamentene?

– Jo, det hadde det sikkert, men vi har holdt oss til de formelle kanaler. Denne byggingen er godkjent i byggesøknaden. Vi kunne ikke stoppe fremdriften med byggingen av trolleybusslinjen. Det ville blitt dyrt og ført til flere forsinkelser, sier Rasmussen.

Han sier han har stor respekt for betydningen Minneparken har på Laksevåg, og vil få til et møte raskt for å se på hvordan de kan gjøre parken finest mulig.

Det graves mye på Laksevåg for tiden. I Minneparken nær Laksevåg senter er Svein Kvalheim, Aage Nesbø og Sverre Øvrebotten redd de nye trolleybussmastene vil forringe parkens verdi. Foto: Eirik Brekke

– Skal plantes langs veien

– Vi i Bymiljøetaten konstaterer at utbygger har fått byggetillatelse til å sette master i parken. Etter dette har vi hatt møte med utbygger, der vi la frem viktigheten av å vise parken og minnesmerkene behørig verdighet. Utbygger vil bekoste de avbøtende tiltak, i form av ny beplantning langs veien og noen trær. Dette skal vi ta oss av, sier Svein Petter Kveim, som er senior landskapsarkitekt i Bymiljøetaten.

Han forteller også at det monteres ny gatebelysning på de to nye trolleystolpene. Da kan de gamle gatelysene fjernes, slik at det fortsatt bare vil være to stolper i parken.

– Vi skal ha en befaring sammen med Bymiljøetaten og Minnesmerkekomiteen i neste uke. Så skal vi se hva vi kan gjøre for at det skal bli så fint mulig i Minneparken, selv med de to mastene der, sier Rune Horvei, som er byggeleder for trolleybusslinjen i Bybanen Utbygging.