Tvedts bok om Nilen erobrer stadig ny mark

Boken «Nilen» av Terje Tvedt er nå lansert i Tyskland og er snart på vei ut i Nederland, Serbia, Egypt og England.

Terje Tvedt har nå sist gjort seg gjeldende med en omfattende bok om verdenshistorien. Foto: Vidar Ruud, NTB

– Veldig oppmuntrende at boken blir satt pris på og blir oversatt. Og særlig at den gis ut på arabisk i Egypt – Nillandet fremfor noe, sier Terje Tvedt via en pressemelding fra forlaget Aschehoug.

I boken forteller han om en elv som renner gjennom tre klimasoner og elleve land – med til sammen mer enn tusen folkeslag, og snart en halv milliard mennesker.

Boken tar opp historien om «elvens store økonomiske, politiske og mytiske betydning – som motor i økonomien, som kilde til makt, som objekt for ofring og som selve Paradisets elv», heter det videre fra forlaget om innholdet i «Nilen».

Boken tar også leserne med tilbake til faraoenes, Cæsars og Kleopatras tid, og videre til Napoleon, Churchill og Mussolini, og til Clintons og Bush` aksjoner i Nildalen. Den har da også undertittelen «Historiens elv».

Boken har her hjemme et opplag på 24.000 eksemplarer, og NRK laget TV-serie basert på boken som utkom i 2012.

Samtidig som Nilen reiser ut har Tvedts nye bok «Verdenshistorie – men fortiden som speil» vært en gjenganger høyt opp på bestselgerlisten her hjemme.

Terje Tvedt er ved siden av forfattervirket professor ved geografisk institutt på UiB. Han har også vært professor både i global historie og i statsvitenskap ved UiO.