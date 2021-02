Skal ha funnet tusenvis av døde fisk i Sunnfjord

Flere steder langs kysten har det skylt i land død fisk denne uken.

På dette bildet må det være over tusen døde fisk på et lite område, mener Grete Torgersen. Bildet er tatt på Onarheim på Tysnes. Foto: Grete Torgersen

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

På en strekning på to-tre kilometer i strandsonen ved Barlindbotten i Eikefjorden i Sunnfjord skal tusenvis av fisk ha blitt skylt i land denne uken.

Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og miljøseksjonen hos Statsforvalteren er varslet etter at politiet torsdag morgen ble fortalt om funnet av store mengde døde fisker i Sunnfjord.

– Ifølge melder skal det være tusenvis av fisker som er funnet i strandsonen. Dette skal ha pågått siden mandag, vi ble varslet torsdag morgen klokken 09.13, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt.

Sløyde for å sjekke

Kirsten Djupevik og mannen Magne bor i Barlindbotn. De ble oppringt av en nabo som hadde observert all den døde fisken.

Magne og naboen dro ut for å se langs strendene.

– Det er mye død fisk, sier Kirsten.

De tok død fisk inn og sløyde.

– Vi sløyde for å se om vi kunne se noe galt med fisken. Men vi så ikke noe galt, forteller Kirsten.

Også Grete Torgersen har sendt bilde av død hestemakrell til BT. Bildet hennes er tatt på Onarheim på Tysnes.

– Det må være over tusen stykker på et lite område.

Kirsten og Magne Djupevik sløyde fisken for å se om det var noe galt med den. Foto: Kirsten Djupevik

Dette bildet ble tatt i sjøen ved Tysnes lørdag, ifølge fotografen. Foto: MAGNE IVAR FAUSKANGER

Politiet på vei

En politipatrulje fra Florø er på vei til stedet som ligger i nærheten av Eikefjorden mellom Førde og Florø i Sunnfjord.

– Politiet har vært i kontakt med en mann som sier at dette er hestmakrell. Sannsynligvis er det en naturlig årsak, men vi må frem å se hva dette er og dokumentere omfanget, sier operasjonslederen i politiet.

Spesialinspektør Helene Øgaard hos Mattilsynet i Sunnfjord er orientert om funnet av fisken.

– Per nå er ikke dette en sak for Mattilsynet siden det er snakk om villfisk og det sannsynligvis er en miljøbetinget årsak, sier Øgaard til BT.

Har en teori

I helgen skrev BT om en mann på Onarheim på Tysnes som lørdag ble overrasket da han fikk se mellom 100 og 200 døde fisk. En kvinne fant 17 døde fisk i Mobergsvika lørdag, og det ble også varslet om døde fisk i Vargavågen.

Seniorforsker Leif Nøttestad ved Havforskningsinstituttet uttalte til BT at han ikke hadde et eksakt svar på hvorfor så mye fisk hadde dødd, men at han har en teori.

Han tror hestmakrellen kan ha kommet opp i et ferskvannslag og dødd som følge av at den ikke har tålt overgangen fra saltvann til ferskvann.

– Det er nok en dødsfelle for hestmakrell om de svømmer inn i vannmasser som både er veldig kalde og inneholder veldig lite salt, sa Nøttestad.

Har du tips eller bilder? Ta kontakt med oss her.