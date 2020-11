Oransje skred- og flomvarsel: – Kan få 150 millimeter nedbør over to døgn

Det er ventet svært mye nedbør, melder meteorologene.

Mandag ble det sendt ut gult farevarsel for flom og skred i Vestland. Tirsdag ble varselet oppgradert til oransje nivå for deler av fylket. Foto: Varsom.no (skjermdump)

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

NVE har sendt ut varsel om jord- og flomskred­fare på oransje nivå for Vestland fylke, samt flomfare på oransje nivå for deler av Sogn og Hordaland.

Oransje nivå er en «alvorlig situasjon som forekommer sjelden», ifølge varsom.no. Varselet gjelder i ett døgn fra onsdag morgen.

– 150 mm på to dager

Årsaken er at det er ventet mye nedbør både tirsdag og særlig onsdag, hovedsakelig som regn.

– Lokalt kan det komme opp mot 150 millimeter nedbør i løpet av tirsdag og onsdag. Mest intens nedbør fra onsdag morgen til onsdag kveld. Dette fører til økt fare for jord- og flomskred, heter det i varselet.

Et skredvarsel på oransje nivå betyr at «mange skredhendelser er forventet», og at «noen kan få store konsekvenser» og «nå bebyggelse, vei eller jernbane». Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt for skred.

Tirsdag formiddag gikk det et jordskred over fylkesvei 49 i Kvinnherad. Foto: Statens vegvesen

Bare en time etter at varselet ble oppjustert, gikk det et jordskred over fylkesvei 49 i Kvinnherad.

Om flomfaren skriver varsom.no at det kan ventes lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver, og at det kan føre til stengte veier og broer.

«Svært mye nedbør ventet»

Meteorologisk institutt har samtidig oppgradert og utvidet farevarselet for regn, som nå er på oransje nivå – «svært mye nedbør ventet» – for Hordaland og Sogn.

Farevarselet gjelder den mest intense nedbørsperioden, som er ventet fra onsdag formiddag til sent onsdag kveld:

– Det er ventet 90 millimeter nedbør over en periode på tolv timer, skriver meteorologene.

Farevarselet for høy vannstand langs kysten og i fjordene i Vestland er fortsatt på gult nivå.