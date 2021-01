Tykk is skaper fortsatt trøbbel

– Det er noen steder med bar asfalt. Andre steder er det klink is, sier Anna Fredheim.



Det ligger store issvuller flere steder som gjør at de gående må være ekstra oppmerksomme. Foto: Ørjan Deisz

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Problemet med glatte veier og fortau fortsetter. Anna Fredheim var mandag formiddag på vei til universitetet.

– Jeg har gått fra Fjellveien. Det er ganske glatt, sier hun.

Fredheim forteller at forholdene er variable, og at det er ganske vanskelig å gå enkelte steder.

– Det er noen steder med bar asfalt. Andre steder er det klink is. Det var utrolig glatt på brosteinen ved Torget, sier hun.

– Det er ganske glatt, sier Anna Fredheim. Foto: Ørjan Deisz

«Alle» var ute i natt

Da BT var ute på «inspeksjonsrunde» mandag morgen, var isen fjernet i store deler av sentrum. Men enkelte steder er det tykk is.

Generelt ser det ut til at det er godt fjernet langs husveggene der hvor huseier har ansvar, og at det er is ytterst på fortauene.

Arild Gundersen i Bymiljøetaten sier at de har hatt store ressurser ute på jobb det siste døgnet.

– Alle mannskaper var ute og kjørte i natt. De har prøvd å skrape vekk issvullene som har lagt seg, og mannskapene har hatt med seg salt, forteller Gundersen, som er seksjonsleder for veidrift.

Regnet har ikke klart å fjerne isen helt enda. Denne uken er det meldt en god del regn. Foto: Ørjan Deisz

Underkjølt regn

Selv om det har vært mildere vær og regn, er det fortsatt svært glatt mange steder.

– Det er kaldt i bakken. Så kommer det regn oppå, og det fryser til, sier Gundersen.

Det er Bergen Bydrift som har de store brøytekontraktene i Bergen. Samtidig er det Statens vegvesen som har ansvaret for de største veiene.

I tillegg sier politivedtektene for Bergen at det er huseier som har ansvar for fortauene. Det er med andre ord et komplisert bilde når det gjelder hvem som har ansvaret for hva.

Publisert Publisert: 18. januar 2021 10:55 Oppdatert: 18. januar 2021 11:09