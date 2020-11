Bergen stenger ned - her er tiltakene

Stengte treningssentre, maksimalt 20 personer på arrangementer, og ikke flere enn fem personer i private hus. Det er blant tiltakene som innføres i Bergen fra lørdag.

Byrådsleder Roger Valhammer presenterte de nye koronatiltakene på en pressekonferanse fredag. Foto: Bjørn Erik Larsen

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Dette er strenge tiltak, og mange av disse er svært inngripende for befolkningen, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Fredag ble det registrert 103 nye smittede i Bergen, det høyeste antallet på ett døgn. Forrige rekord ble satt onsdag i denne uken med 82 smittede.

– Det viser at smitten er stigende, og dette forsterker alvoret vi står i i byen vår, sier Valhammer.

Svømmehaller må stenge, unntatt for organisert trening og undervisning for barn og unge. Foto: Ørjan Deisz

Dette er tiltakene

– Klarer vi dette nå, klarer vi å forhindre at denne bølge to som treffer landet og Bergen blir like stor som i Europa, og da vil vi forhåpentlig klare å åpne opp igjen samfunnet ganske raskt.

– Klarer vi det, er det håp om at vi kan feire jul på en noenlunde normal måte, la Valhammer til.

Dette er tiltakene som vil gjelde fra og med lørdag 7. november og til og med mandag 23. november.

Antallet som kan delta på private sammenkomster, reduseres fra 10 til 5 personer inklusiv de som bor i husstanden. Unntak for familier som bor flere sammen enn fem, samt unntak for kohorter for barn i barnehage og barneskole. I tillegg skal en føre gjestelister på lik linje som offentlige arrangører.

Arrangement på offentlig sted skal ha faste sitteplasser og det er ikke lov med flere enn 20 deltagere til stede. Dette gjelder både private og offentlige arrangement på offentlig sted. Begravelser er unntatt denne regelen. Der kan en være inntil 50 personer. Arrangement uten fast sitteplass blir forbudt.

Breddeidrett og amatørkultur for voksne over 20 år blir forbudt.

Treningssentre, idrettshaller, svømmehaller og lokaler for tilsvarende aktiviteter skal holdes stengt. Bestemmelsen omfatter heller ikke individuell fysikalsk trening. Bestemmelsen for idrettshaller og svømmehaller gjelder ikke for organisert trening for barn og unge eller undervisning til barn og unge under 20 år.

Biblioteker skal hoolde stengt. Foto: Odd Mehus

Barn og unge under 20 år kan trene

– Den gode nyheten er at dette kommer til å virke. Det virket i mars, og med den kunnskapen vi har, tror vi at vi kan få til det samme med litt mildere virkemidler. For at vi skal unngå å stenge hele samfunnet, må bergensere og striler stå støtt sammen, sier Valhammer.

Treninger for barn og ungdom under 20 år kan gjennomføres, men arrangementer som kamper, cuper, turneringer og lignende tillates ikke.

Bingohaller, museer og lignende tilbud skal holde stengt.

Biblioteker stenges for aktiviteter og opphold, men det blir adgang til utlån og innlevering.

I tillegg må butikker og kjøpesentre sørge for at det kan holdes to meters avstand mellom kunder som besøker stedene. De må også operere med et høyest antall tillatte kunder til enhver tid, slik at to-meters-regelen kan etterleves.

Kravet om munnbind på kollektivtrafikk opprettholdes, men det blir også innført påbud om munnbind for både sjåfører og passasjerer i taxi.

– Alle som kan unngå kollektivtrafikk, må unngå dette, sier Valhammer.

Utesteder må stenge dørene klokken 22. Foto: Tor Høvik

Skjenkesteder må stenge klokken 22

For serveringsbransjen strammes det ytterligere til:

Skjenkesteder, restauranter, kafeer, kantiner og andre serveringssteder skal stenge senest kl. 22.00, og skjenking stopper fra kl. 21.30. Bestemmelsen gjelder ikke takeaway-steder.

Det blir påbudt med hjemmekontor, og videregående skoler skal på rødt nivå fra mandag. Det betyr at ikke alle elever kan komme på skolen samtidig.

Publisert Publisert: 6. november 2020 12:35 Oppdatert: 6. november 2020 13:19