Politimesteren i Vest politidistrikt må møte hos Arbeidstilsynet én uke før mesterskapet starter.

Mandag, under en uke før sykkel-VM starter, er politimester Kaare Songstad innkalt til møte hos Arbeidstilsynet, et steinkast unna politistasjonen.

Bakgrunnen for mandagens møte er en fersk bekymringsmelding fra Politiets Fellesforbund (PF), som er den største fagforeningen i politiet.

– Medlemmer er frustrerte

De mener at arbeidsgiveren bryter arbeidsmiljøloven på flere punkter med den bemanningen som skal sørge for ro, sikkerhet og orden under sykkel-VM.

– Vi har fått stadig flere tilbakemeldinger fra medlemmer som er frustrerte over situasjonen. Det er mannskap som er satt opp til å jobbe tre av fire helger på rad. Flere har ikke mottatt arbeidsplan to uker før mesterskapet. Vi vet også at det er planlagt med overtid, sier Sigve Bolstad, leder i PF.

– Hvor mange er det egentlig som er frustrerte?

– Det har jeg ikke oversikt over her og nå, sier han.

Vest politidistrikt har anslått at det er daglig er behov for inntil 700 polititjenestemenn og -kvinner til å håndtere det ni dager lange arrangementet.

For å få den kabalen til å gå opp, har Politidirektoratet (POD) beordret mannskaper fra andre politidistrikt. Også Beredskapstroppen vil være i Bergen. Fagforeningen ber Arbeidstilsynet undersøke om bemanningen er uforsvarlig lav. De er også bekymret for at arrangementet vil være et økonomisk tapsprosjekt for politidistriktet.

– Ikke et takk for sist

Bolstad understreker at han ikke retter kritikk mot arrangørene eller Vest politidistrikt, men at spesielle omstendigheter gjør at ansvarssituasjonen er uoversiktlig.

– Det er POD som har beordret mannskap fra hele landet til sykkel-VM, og det er de i sin fulle rett til. Før og etter mesterskapet er disse mannskapene underlagt sitt politidistrikt, men i Bergen er de underlagt Vest politidistrikt, sier Bolstad.

Jan T. Espedal, arkiv

– Dermed er det ingen som har overordnet kontroll over arbeidsbelastningen før, under og etter mesterskapet, sier han videre.

Fagforeningen har oppfordret sine medlemmer til ikke å akseptere eventuelle brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

I sommer ble det brudd da PF og Politidirektoratet forhandlet om hvordan mannskaper som skal jobbe under mesterskapet skal kompenseres.

Sigve Bolstad avviser at varslingen har noe med sommerens forhandlingshavari å gjøre.

– Vår bekymringsmelding til Arbeidstilsynet er ikke et takk for sist, men et uttrykk for en bekymring over belastningen på flere av våre medlemmer.

Deler ikke bekymringene

Politimester Kaare M. Songstad viser til driftsenhetsleder Morten Ørn ved politidistriktets Fellesoperative tjenester, for kommentarer.

Ørn skriver i en epost at politiledelsen ser positivt på at Arbeidstilsynet blir engasjert «i den største politiinnsatsen bergensregionen har sett».

– Sykkel-VM er et svært komplekst arrangement for alle. Ingen av aktørene i Bergen har erfaring fra arrangementer av denne dimensjonen, og innspill fra Arbeidstilsynet kan være verdifulle i seg selv, skriver Ørn.

Les her: Alt du trenger å vite om sykkel-VM

Han deler imidlertid ikke bekymringene fra Politiets Fellesforbund, verken når det gjelder lav bemanning, økonomi eller arbeidsmiljøutfordringer.

– Arbeidstiden til de beordrede medarbeiderne følger arbeidstidsbestemmelsene for politiet. Skulle vi stå overfor en situasjon som krever enda større politiinnsats, har vi planer for hvordan vi skal oppskalere.

– En kritisk hendelse som ikke kan normaliseres hurtig, kan derfor øke arbeidsbelastningen. Vi håper at vi ved vår tilstedeværelse og tidlige innsats unngår slike situasjoner, sier Ørn.

Politiet: Vi går i balanse

Ørn mener også at bemanningen er på et forsvarlig nivå som er tilpasset dagens risikobilde. Han avviser også at arrangementet ligger an til å gi politidistriktet en økonomisk smell.

– Politidistriktet har fått 33 millioner kroner, i tillegg til de 3,2 millionene vi fikk over statsbudsjettet i 2014. Budsjettstatus per nå tilsier at vi vil gå i balanse, sier Ørn, og legger til at han er kjent med at PF ikke fikk gjennomslag da de la frem sine krav om økonomisk kompensasjon for sine medlemmer.

– Likevel håper vi at PF blir en støttespiller når Vest politidistrikt om få dager skal sørge for et sikkert verdensmesterskap og en trygg folkefest.