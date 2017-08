En uke med fester, bar-til-bar-runder og utålmodig påvent av Lånekassens utbetalinger avsluttes med utkledningsfester over hele byen.

– Russeklærne er et symbol på livets største fest, og det ønsker vi å ta litt opp igjen nå når vi skal begynne å studere, sier en av studentene.

BI-studentene synger idet de går nedover Valkendorfsgaten ikledd russeklær fra 2013, 2015 og 2017. Torgallmenningen er pyntet til konsert. I kveld skal Bergen Filharmoniske Orkester spille «Griegs beste» for et åpent publikum.

Og apropos Grieg – i Grieghallen skal jusstudentene fra Universitetet i Bergen markere slutten på fadderuken, og starten på det seks år lange studieløpet, med en utkledningsfest.

Bevarer studenter

Seks jenter utkledd som røvere, og fem som politi sitter og venter på resten av gruppen.

– Vi sa til fadderbarna at alle skulle kle seg ut som røvere, men så kom vi fadderne heller i politi-kostyme, sier Camilla Barth, fadder for jusstudentene som tilhører undergruppen «Tidsskriftet».

– Det er viktig for oss at førstissene blir inkludert. Vi opplevde i fjor at de som droppet ut av studiet, var de som ikke var med på fadderukene, sier hun.

Bård Bøe

– Det er viktig for oss at førstissene blir inkludert. Vi opplevde i fjor at de som droppet ut av studiet, var de som ikke var med på fadderukene, sier hun.

Bård Bøe

Noen indianere går forbi, også de skal bli jurister.

– Det er veldig kjekt å ha blitt kjent med de jeg skal gå i klasse med, når jeg neste uke starter med forelesning, kjenner jeg de jeg skal sitte med, sier førsteårsstudent Ellen Wensaas.

– Det var en overgang å flytte fra Oslo, men siden det har vært så mye opplegg den første uken her, har jeg ikke hatt tid til å snakke med de hjemme, sier hun.

Bård Bøe

Bli en del av miljøet

To cowboyer rir nedover Markeveien.

– Vet du hvor nærmeste bar er? Vi skulle møte resten på en bar rett i nærheten her, sier Sigurd Hjertholm.

Bård Bøe

Sammen med Andreas Hovland har han nettopp kommet til Bergen for å fullføre jussen. De har tre år med juss bak seg i Oslo.

– Fadderuken er en god måte for oss å bli en del av juss-miljøet her i byen, sier Hovland.