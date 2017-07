Bergen knuser de andre byene ned i regnstøvlene, men til helgen blir det ikke så aller verst.

Livet er urettferdig, og særlig i Norge. Det kan meteorolog Mariann Foss bekrefte.

– Når det er sol i sør er det regn i nord, og ofte er det store kontraster mellom øst og vest også. Det ser vi i hvert fall denne sommeren, sier meteorologen.

Så langt i sommer har for eksempel beboerne i Tromsø opplevd skarve 61,2 millimeter nedbør. Oslo har hatt en del mer, med sine 124,7, mens Bergen knuser alle ettertrykkelig med sine 325,4 millimeter regn (se graf under).

Én regnskyll unna ny rekord

Ifølge meteorologen var Bergen kun ett kraftig regnskyll unna enda en ny værrekord av året.

– Den forrige nedbørsrekorden i Bergen for juni ble satt i 1994. Da hadde vi litt over 304 millimeter regn, mens i år hadde vi litt over 270. Det betyr at vi stakk av med annenplassen i år, og kun var én kraftig regnbyge unna ny rekord, sier Foss.

I fjor hadde vi også en fryktelig intens nedbørssommer. Da hadde vi nedbørsrekord for både juli og august på målestasjonen ved Florida. Den har vært i drift siden 1949.

– Somrene har blitt veldig ekstreme. Enten er det tørke og stor brannfare, eller så er det enorme mengder regn. Jeg kan ikke forklare det fryktelige vestlandsværet i år på annen måte enn at landsdelen er særlig utsatt, og tatt imot det aller meste som har kommet av lavtrykk fra Sørvest siden juni, sier Foss.

En liten trøst

En liten trøst for bergenserne kan være at vi ikke ligger like langt bak de andre storbyene når det gjelder soltimer. For mens Oslo har hatt 285 timer med sol i sommer, ligger Bergen hakk i hæl med sine 213 timer (se graf over).

– Det har ikke vært en spesielt god sommer noen steder i landet. Det tror jeg vi kan slå fast, sier meteorologen, hvis institutt har forsøkt å blidgjøre kalde nordmenn de siste dagene ved å publisere varmerekorder fra rundt om i verden.

Været resten av fredag så lovende ut på yr.no, men det er én ting værikonene på appen og nettsiden ikke klarer å fange opp.

– Det er umulig å legge inn mindre regnbyger i den oversikten, så været kan oppleves litt annerledes enn det man får inntrykk av hvis man tar en kjapp kikk på varselet, sier Foss.

Bade i sjøen i kveld? Det er stedvis varmere i vann enn på land i #SørNorge. Kos deg! pic.twitter.com/MhahpmT2Gb — Meteorologene (@Meteorologene) July 12, 2017

– Sjekk værradaren i sommer

For en så nøyaktig oversikt over været som mulig, anbefaler hun å sjekke meteorologenes værradar.

– Her kan du se prognoser for de neste 90 minuttene, og følge med på hvor lavtrykkene befinner seg. Særlig i sommermånedene er det den eneste måten å få et godt varsel, siden det skifter så voldsomt, sier Foss.

Resten av fredagen ser ganske så grei ut.

– Det er nå spredte regnbyger over hele Vestlandet, men det har dempet seg den siste timen, og utover ettermiddagen og kvelden skal det bli perioder med sol, sier Foss i 12-tiden fredag.

Ganske fin lørdag

Helgeværet ser «ikke så aller verst ut», men det blir langt fra strålende sommervær.

– Lørdagen starter med ganske så fint vær. Temperaturen vil ligge i underkant av 20 grader, og det kan bli perioder med sol.

Så blir det dårligere.

– Sent på kvelden og natt til søndag skyller et lavtrykk fra vest over oss. Vinden kommer til å øke og det vil bli sammenhengende regn. I løpet av søndag formiddag skal lavtrykket passere, og vi vil kun få enkelte byger og mindre vind, sier Foss.

Temperaturen vil ligge rundt 16 grader søndag, men det kan føles en god del kjøligere enn lørdag på grunn av vinden.