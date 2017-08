Har vært forsvunnet siden onsdag 19. juli.

Mannen ble for kort tid siden pågrepet i nærheten av Stavanger etter tips fra publikum på bakgrunn av presseoppslag, heter det i en pressemelding fra politiet, signert overbetjent Torbjørn Mørk i Sotra-politiet.

Den etterlyste, voksne mannen er ifølge politiet dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige gutter og prøveløslatt fra en forvaringsdom.

«(...) han unnlot å returnere til pålagt oppholdssted etter en kort permisjon», skriver politiet i etterlysningen, som ble sendt ut tirsdag formiddag.

– Bildet vi har sendt ut viser en båt han eier. Vi tror han kan ha brukt denne båten. Det var den han sist ble sett, i Nordhordland onsdag 19. juli. Etter det har han vært forsvunnet. Han skulle ha meldt seg for Kriminalomsorgen kort tid etter dette, sier Mørk til BT.

Politiet

– Gjentakelsesfare

Mørk opplyser at mannen fikk forvaringsdom for rundt ti år siden, og at prøveløslatelsen startet i 2015.

– Kan han være farlig?

– Vi forholder oss til at han har brutt vilkårene for prøveløslatelse. Han fikk dommen på grunn av gjentakelsesfare, sier Mørk.