Har vært forsvunnet siden onsdag 19. juli.

Den etterlyste, voksne mannen er ifølge politiet dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige gutter og prøveløslatt fra en forvaringsdom. «(...) han unnlot å returnere til pålagt oppholdssted etter en kort permisjon», skriver politiet i etterlysningen.

– Båtbildet vi har sendt ut viser en båt han eier. Vi tror han kan ha brukt denne båten, og det var den han sist ble sett ved. Det var den 19. juli i Nordhordland. Etter det har han vært forsvunnet. Han skulle ha meldt seg for Kriminalomsorgen kort tid etter dette, sier overbetjent Torbjørn Mørk i Sotra-politiet til BT.

Gjentakelsesfare

Mørk opplyser at mannen fikk forvaringsdom for rundt ti år siden, trolig rundt midten av 2000-tallet, og at prøveløslatelsen startet i 2015.

– Kan han være farlig?

– Vi forholder oss til at han har brutt vilkårene for prøveløslatelse. Han fikk dommen på grunn av gjentakelsesfare, sier Mørk.

Ber om tips

Politiet ønsker tips som kan føre til pågripelse av mannen eller lokalisering av båten. Han kan, ifølge politiet, være i Hordaland eller Rogaland, men også andre steder.

Politiet ber om tips på mobil 90770704 mellom klokken 08.30 og 15.30. Utenom dette tidsrommet kan tips ringes inn til telefon 02800, politiets generelle nummer som overføres til lokalt politi.