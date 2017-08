Elisabeth Foss (46)

- Denne sommeren går med til å øvelseskjøre med liten scooter. Siden jeg var ung jente, har jeg drømt om å kjøpe en Harley Davidson. Neste sommer gjør jeg det. Det var en av karene i Harley-butikken som sa til meg at jeg burde lære å krype før jeg kan gå. Derfor øver jeg på scooter. Faktisk tok jeg lappen for stor motorsykkel da jeg var 19 år, men da var det så mange andre ting å tenke på at det ikke ble noe kjøring. Nå er sønnen min voksen og klarer seg uten meg. Endelig skal Harley-drømmen bli virkelighet.