– Vi har Bergens fineste skole

ENDELIG «HJEMME»: – Jeg er ikke i tvil om at dette er blitt Bergens fineste skole. Men det aller beste er at vi nå har en skikkelig fotballbane, sier Jostein Kjær (12). Sammen med Thale Drægni (12), Bilal Abdiqani Said (12) begynte han i 1. klasse på Møhlenpris skole i 2011. Nå er klassekameratene endelig tilbake etter fire år i brakker. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen