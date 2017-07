I mange år hadde Erna Solberg sommerjobb på Akvariet i Bergen. – Det er sunt for unge mennesker å ha en ekstrajobb og få arbeidstrening, sa statsministeren under valgkampåpningen lørdag.

Pingvinen Erna betraktet gudmor Erna Solberg og hennes følge fra en liten høyde i dammen på Akvariet.

– Om den vinket? Den ristet i alle fall på seg, konstaterte statsministeren smilende.

Kontakten ble atskillig tettere da hun klatret over gjerdet og fikk nærkontakt med sjøløven Kim. Etter å ha blitt belønnet med en cocktail av lodde, sild, makrell, brisling og akkar, kysset sjøløven Erna Solberg både på munnen og på kinnet.

– Det var salt, jeg er glad det ikke smakte sild, sa hun etter den hjertelige velkomsten.

Nikita Solenov

Sommerjobb

Etter å ha bivånet treningen til steinkobbene Selma og Vitulina, snakket Solberg om den gang hun hadde sommerjobb ved Akvariet. Fra 1975 til 1988, var det bare to somrer hun ikke jobbet der.

– Jeg solgte mest billetter og iskrem. Det hendte at jeg fikk være med å mate dyrene, men den gangen var det litt mindre show, slår Solberg fast.

– Mens tre av fire 17-åringer hadde deltidsjobb eller sommerjobb på slutten av 1990-tallet, var det bare halvparten av 17-åringene som hadde slike inntekter i 2015. Tror du det er fordi de ikke gidder, eller fordi de ikke får jobb?

– Delvis tror jeg at de ikke får jobb, det stilles flere krav nå enn før. Alle får ikke sitte i kassen på butikken lenger, fordi det er alkoholsalg. Vi har også bedre råd, og det er nok mer attraktivt for en arbeidsgiver å ansette et menneske i tre måneder enn tre mennesker i en måned.

Nikita Solenov

– Hva er ditt råd til unge mennesker som ønsker sommerjobb?

– Søk tidlig og møt opp og spør etter jobb. Og tenk over hvor det er de trenger ekstra folk om sommeren, foreslår Solberg.

– Synes du bedrifter har et ansvar for å gi ungdommer jobb?

– Ja, bedrifter bør gi unge yrkesfaglig erfaring. En av røkterne som var her på Akvariet da jeg jobbet her, sa at hvis ikke du hadde fått folk i jobb før de var 14 år, så var de helt ubrukelige. Jeg vil ikke si det så sterkt, men det er sunt å ha en ekstrajobb. Møte presis, og ha forventninger til deg.

– Har dine barn sommerjobb?

– Nei, ikke i år, men de stiller opp innen frivillig arbeid. Det er det ganske mange unge som gjør, presiserer Solberg.

Bør kunne flytte på seg

Assisterende fylkesdirektør i Nav Hordaland, Tommy Johansen, tror imidlertid at flere kunne ha skaffet seg sommerjobb hvis de hadde vært villige til å forlate byen for sommeren.

– Men dagens 17–18-åringer er antagelig ikke villige til å flytte til Hardanger for sommeren og ta jobb i oppvasken på turisthotellet. Eller plukke bær, sier Nav-direktøren.