Tatt etter sniking på Bybanen.

Torsdag ettermiddag ble en 22 år gammel, algerisk statsborger varetektsfengslet i fire uker i Bergen tingrett.

Høsten for snart fire år siden ble han utvist for alltid fra Norge. Årsaken var at han i 2012 ble dømt for ran i Oslo.

Siden har han, ifølge politiadvokat Kristoffer Rosenlund, bare fortsatt å vende tilbake til landet han har forbud mot å reise inn i:

Bare i 2017 er han blitt uttransportert tre ganger.

I 2015 ble han sendt ut to ganger.

Han har søkt asyl i både Norge og Sverige. Gjennom Dublin-avtalen er det Sverige som har ansvaret for ham, siden han kom dit først, men der er asylsaken ikke avgjort.

I Sverige skal 22-åringen ha operert med tre ulike identiteter.

– Jeg har aldri før vært borti en sak med så omfattende brudd på innreiseforbudet, sier Rosenlund.

Larsen, Bjørn Erik (arkiv)

Uten billett

Onsdag morgen i 08-tiden ble politiet tilkalt, etter at 22-åringen var tatt av en vekter på Bybanen for mangel på gyldig billett. Han hadde heller ikke legitimasjon.

– Det er godt politiarbeid og litt tilfeldigheter som gjør at vi hanket ham inn igjen, sier Rosenlund.

Tidligere skal mannen ha dukket opp i andre norske politidistrikt. Hvorfor han nå endte opp i Bergen, vet ikke Rosenlund.

I kjennelsen fra Bergen tingrett heter det at han ikke har annen tilknytning til Norge enn «en kjæreste som han ikke kjenner etternavnet til».

Politiet ønsker nå å få mannen dømt for brudd på innreiseforbudet, noe han også tidligere er dømt for. Ifølge politiadvokaten kan det gi en straff på halvannet til to års fengsel. Politiet håper å få det til gjennom en såkalt tilståelsessak.

– Vi fremstiller ham for varetektsfengsling. Spørsmålet er om han skal sone før vi igjen må sende ham tilbake til Sverige.

Sjekker tilregnelighet

Selv om 22-åringen er tidligere domfelt i Norge, har det blitt stilt spørsmål rundt tilregneligheten hans. Altså om han kan være for syk til å straffes.

Spørsmålet kom seneste opp i mars i år, da mannen enda en gang ble hanket inn og satt i varetekt, da i Kristiansand.

Derfor vil politiet nå, i løpet av varetektsperioden, få utredet mannens psyke gjennom en såkalt prejudisiell observasjon.

Bergen tingrett fremhever at mannen selv ikke har sagt noe om psykiske vansker. I retten torsdag fant dommeren heller ingenting påfallende ved oppførselen hans.

– Kan han straffes, vil vi prøve å få ham domfelt, avslutter Rosenlund.