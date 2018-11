En lysende stripe av voksne og barn svingte seg lørdag kveld opp mot Skansen. Stikkord var hodelykter og bærekraft.

Flere tusen møtte opp da en allianse av organisasjoner og næringsliv arrangerte Nattevandring for FNs bærekraftmål lørdag kveld.

En mild og mørk novemberkveld ga ideelle forhold for marsjen, som gikk fra Fløibanens nedre stasjon opp til Skansen og ned igjen til Vågsallmenningen. Arrangørene hadde oppfordret folk til å ta på hodelykter, og det skarpe motlyset viste at mange har slikt i skuffene hjemme.

Fakta: FNs bærekraftmål Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling

Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon

Redusere ulikhet i og mellom land

Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene av dem

Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

– 5000 deltakere

Arrangørene mener at over 5000 deltok. Initiativtaker Lisbet Nærø, til daglig sjef i Fana sparebank, var begeistret.

– FNs bærekraftsmål nummer 17 handler nettopp om hvordan myndigheter, næringsliv og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Det beviste over 5000 bergensere at vi kan i dag, sier hun.

På veien passerte deltakerne lysende kuber med informasjon om alle de 17 bærekraftmålene FN har vedtatt. Målene beskrives som en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030 (se faktaboks).

– Dette er en veldig fin måte å markere noe viktig, samtidig som at ungene kan lære om bærekraft og verden. Og så er det koselig å gjøre noe sammen, sier Hilde Eklund Breisnes, som sammen med søsteren Gunn og hvert sitt barn går midt i toget.

Marita Aarekol

Blant det man kunne lese seg til langs ruten, var fakta som dette:

«Visste du at 1,6 milliarder mennesker og milliarder av dyr lever av og i skogen».

Statsminister Erna Solberg gikk også marsjen, sammen med ordfører Marte Mjøs Persen og andre politikere.

Marita Aarekol

– Dette er jo mål som jeg jobber med daglig. Vi arbeider sammen med FN, og dette ligger til grunn for mye av politikken vår, sier hun.

Solberg roste næringslivet i Bergen for å ha bidratt til marsjen. Fana Sparebank og Bergen Næringsråd hadde sammen tatt initiativet til nattevandringen, og fått med seg en rekke organisasjoner og bedrifter.

– Jeg har gått i lignende arrangement andre steder, men da har det ofte være staten og Norad som arrangerte. At næringslivet er så aktiv i dette spørsmålet her i Bergen, er veldig bra, sier statsministeren. Arrangementet ble avsluttet med gratis konsert med Lars Vaular, Sondre Lerche og Fargespill.