Sebastian Rosendal (11)

– Nesten alt vi synger, er på latin. Jeg forstår ikke et kvekk, men jeg synger ordene rett. Det er bare å øve, øve og øve. Det er litt over et år siden jeg ble med i Fridalen kirkes guttekor. Det var vanskelig i begynnelsen, fordi jeg ikke kunne noter, men tante hjalp meg med det. Nå er det veldig morsomt å være med. Vi har reist for eksempel til Island og Oslo, og så har jeg fått mange nye venner. Vi øver i kirken en gang i uken, og i tillegg får vi forskjellige satser som vi skal øve på hjemme. Det er konkurranse om å øve flest ganger. Jeg har ikke vunnet en eneste gang til nå, for noen av guttene er utrolig gode til å øve. Jeg har et talent for å bli keeper, så det er ikke alltid tid nok om dagene til å rekke alt.