Seks av åtte KrF-politikere i Bergen rådhus heier på Erna Solberg som statsminister. – Jeg håper noe av Erna-begeistringen kan smitte over på meg, sier Harald Victor Hove.

Lørdag ettermiddag, på nominasjonsmøte i ærverdige Grand selskapslokaler, ble Harald Victor Hove formelt utpekt til Bergen Høyres byrådslederkandidat. Nå begynner en elleve måneder lang jobb med å kaste Arbeiderpartiet ut av byrådsstolen.

– Vi er helt avhengig av å gjøre et brakvalg, sa Hove til de fremmøtte Høyre-medlemmene.

Fakta: Høyres toppkandidater Harald V. Hove, byrådslederkandidat Hilde Onarheim, ordførerkandidat Marte Leirvåg Eivind H. Hermansen Tobias Strandskog Henning Warloe Charlotte Spurkeland Lise Ramsøy Eivind Nævdal-Bolstad Chris J. K. Rødland

Blått håp

Akkurat som i rikspolitikken handler det om å vinne Venstres og KrFs gunst. En liten gladnyhet for Høyres vedkommende kunne BT melde denne uken. Da ble det nemlig kjent at nesten hele rådhus-KrF heier på Erna Solberg som statsminister i den pågående samarbeidsstriden. Dermed snakker de både partileder Knut Arild Hareide og finansbyråd Dag Inge Ulstein midt imot.

Politikerne BT regner for å tilhøre rådhus-KrF er to byråder, tre politiske rådgiver, to bystyrepolitikere, samt lokallagslederen i Bergen.

– Jeg har registrert at det er betydelige konservative sympatier i KrF. En liker i alle fall Erna, og så håper jeg at noe av begeistringen over Erna kan smitte over på meg. Men det blir min jobb å vise at her er det felles verdier og utgangspunkt for samarbeid, sier Hove.

Han merker seg frykten de lokale KrF-erne uttrykker for å samarbeide med SV, og mener den fort kan bli aktuell i Bergen etter neste års valg. Alle målinger tyder nemlig på at Arbeiderpartiet ikke klarer å gjenta det fantastiske valget fra 2015 da de fikk 37,8 prosent.

– Det er ikke det samme Ap som KrF og Venstre vil våkne til etter valget. Det handler ikke bare om at de aktuelle byrådslederkandidatene virker å være rødere enn Harald Schjelderup. Det handler også om at velgerstrømningene går til venstre for Ap i Bergen. Når SV og Rødt styrker seg så får flertallet en forskyvning mot fløypartiene. Det vil bli et helt annet byråd å sitte i for KrF og Venstre.

Eirik Brekke

Ville gitt seg i bybanesaken

Harald Victor Hove trakk seg som byråd i 2014 da Martin Smith-Sivertsen ble byrådsleder. Dermed ble han ikke en del av det styringskaoset som fant sted frem mot valgnederlaget året etterpå. Ikke overraskende er Hove kritisk til måten egne partifeller opptrådte på da KrF trakk seg ut av byrådet i juni 2014.

– Jeg tror at hvis vi blir største partiet nå, så må vi ikke glemme de feilene vi gjorde sist. For å få flertall i en sak i bystyret må en ha 34 mandater. Da spiller det ingen rolle om Høyre har de 24 første stemmene. Et lite parti kan ha avgjørende stemmer.

– Men er det ikke urimelig av to små partier som Venstre og KrF å kreve at Bybanen skal gå over Bryggen når 70 prosent av befolkningen og alle de store partiene er mot?

– Er det sånn at vi er i en situasjon der to små parti avgjør flertallet, så spiller det ikke noen rolle at vi har 24 representanter. Så er jeg er enig i at det kan oppleves urimelig og urettferdig. Men hvis en ikke klarer å mønstre 34 stemmer selv, så må en inngå kompromisser.

– Mener du Høyre burde gitt seg i bybanesaken over Bryggen?

– Vårt parti har mente at Bybanen ikke skal gå over Bryggen.

– Men burde Høyre gitt seg sånn som Ap gjorde?

– Det var nok lettere for Ap å gi seg i den saken. De hadde vært lenge utenfor maktposisjon.

– Men burde Høyre gitt seg, ja eller nei?

– Jeg synes det er viktig å utøve makt på flere områder enn den ene saken.

Uklar om Åsane-bane

Bybanen ser ut til å bli en viktig sak i neste års valgkamp. Harald Victor Hove vil ikke love utbygging til Åsane – i motsetning til blant andre Venstre og Ap.

– Vi ser at det er problemer med finansieringen. Når byrådet har stoppet bybanen til Fyllingsdalen ved Oasen og ikke Spelhaugen, så viser det bare at det knaker i finansieringen. Og alt handler ikke om statlige bevilgninger. Vi gjør også noen valg her lokalt som bidrar til at regningen øker, sier Hove og viser til at det skal bygges ny Fløyfjellstunnel.

– Burde en ikke gjort det?

– Jeg forstår at folk liker løsningen, men hvis en skal gjøre veldig mye samtidig som bompengeinntektene går ned, da er ikke systemet bærkraftig.

Hove vil ikke love noen byggestartdato for bybane til Åsane.

– Men det blir uansett ikke aktuelt å starte byggingen i neste periode.