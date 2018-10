Henrikke Tvedt var alene hjemme sammen med sin tre måneder gamle baby, da hun og naboen oppdaget brannen i firemannsboligen i Eidsvågskogen.

Trebarnsmamma Henrikke Tvedt var hjemme sammen med minstemann, da hun kjente svilukt inne i leiligheten i 1. etasje, som hun eier sammen med samboeren sin.

De to andre barna var i barnehagen og på skolen, og mannen var på jobb.

– Kjente rar lukt

– Vi merket en rar lukt i går også, det luktet fisk. I morges gikk jeg opp til han som bor over oss, og der var lukten enda sterkere, og da begynte vi å lure på om det luktet svidd, forteller Tvedt.

Mens de to naboene gjennomsøkte leilighetene til hverandre, oppdaget de at det kom røyk ut av en klesknagg i naboleiligheten.

– Vi fikk først beskjed om at vi ikke kunne bo hjemme i dag, men vi er innforstått med at det sikkert går et halvt år før vi kan flytte hjem igjen, sier småbarnsmoren.

– Mange tilbyr hjelp

Hun har ikke vært inne i hjemmet til familien etter at brannvesenet begynte slukkingsarbeidet, men har fått vite av brannmannskapene at det er store skader.

– Jeg håper bare at det er bilder og fotoalbum som er uskadet. Det er så mange som har tilbudt oss å hjelpe oss, men nå forsøker jeg å samle tankene hjemme hos familien vår, sier Tvedt.

ØRJAN DEISZ

Flammene slo gjennom

– Flammene har akkurat slått gjennom taket. Vi får nå assistanse fra Haakonsvern, sa vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen tre timer etter at brannen ble meldt.

Litt før klokken 12.45 mandag ettermiddag melder brigadelederen i brannvesenet at brannen i firemannsboligen i Eidsvågskogen nå er slukket.

Brannmannskapene vil fortsatt arbeide med etterslukking utover dagen, opplyser 110-sentralen på Twitter.

– Det er utfordrende å få kontroll på brannen. Det har vært en økning i røykutviklingen, sa operasjonsleder Arve Samsonsen i politiet tidligere i dag.

Alle beboerne skal være ute av boligen som ligger i Eidsvågskogen nummer 8.

– Slik som det ser ut nå, kan de ikke flytte tilbake igjen i dag. Tre av fire leiligheter skal være berørt av brannen, sier operasjonsleder Samsonsen i politiet.

Fikk forsterkninger

– Vi får nå ut en skjæreslukker pluss fem mann fra Haakonsvern, fortalte vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen tidligere i ettermiddag.

En skjæreslukker sender vanndamp under høyt trykk inn gjennom et hull i vegger og tak, der det ellers kan være vanskelig å komme til med slukkeutstyr.

– Lukk vinduene

Politiets innsatsleder på stedet, John-Endre Skeie, oppfordret tidligere i dag folk som bor nordvest for brannstedet om å lukke vinduene.

Vest politidistrikt har også fått kommunen til å sende tekstmeldinger til beboerne i området, og bedt dem om å lukke vinduer og ventiler for å unngå den tykke røyken.

ØRJAN DEISZ

Brant i bjelkelaget

– Det brenner i bjelkelaget mellom 1. og 2. etasje i en firemannsbolig i Eidsvågskogen. Brannvesenet har iverksatt slukking og river nå opp gulvet for å komme frem til arnestedet, fortalte vaktkommandør Helge Lund ved 110-sentralen i formiddag.

Klokken 10.52 fikk han melding fra brannmannskapene på stedet om at de nå har klart å lokalisere brannen i gulvet.

– Da er vi nærmere kilden, og mer på ballen, for å si det sånn, sa Lund.

Ikke skadet

– Er det noen av beboerne som er skadet?

– Nei, så vidt jeg vet, er det ikke det, sa operasjonsleder Samsonsen i politiet.

Det var klokken 09.38 at politiet ble varslet om brannen og nødetatene rykket ut.

Brann og røyk

– Meldingen gikk ut på at det var brann og røyk, sa operasjonsleder Arve Samsonsen i politiet tidligere i dag.

Da hadde ikke politiet kommet frem og hadde ikke oversikt over om det var folk inne i det brennende huset.

– Det er røykutvikling i gulv, men brannvesenet har ikke sett flammer, men noe er det som brenner, fortalte vaktkommandør Helge Lund ved 110-sentralen mandag formiddag.

Brannmannskaper fra Åsane, Sandviken. Arna og sentrum stasjon er på stedet.

River kledningen

Røykdykkere har også vært inne i det brennende boligen.

– Brannmannskapene går nå i gang med å rive kledningen på huset for å finne kilden til brannen. Den har vi nemlig ikke funnet ennå. De jobber på, sa vaktkommandør Lund like før klokken 10.30.