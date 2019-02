600 personer var innom da Nordnes sjøbad holdt åpent julaften. Snart kan det tradisjonsrike svømmeanlegget bli åpent hele året.

– Jeg har veldig lyst å løfte dette anlegg til gamle høyder, sier Håkon Egeberg Johansen, daglig leder ved AdO Arena og Nordnes sjøbad.

Han fikk onsdag i forrige uke i oppdrag av idrettsbyråd Roger Valhammer (Ap) å lage et budsjett på hvor mye det vil koste å holde Nordnes sjøbad åpent året rundt.

Bakgrunnen for tiltaket er at Bergen kommune har bestemt seg for å koble sjøbadet på BKKs fjernvarmenett. Det gir helt nye muligheter.

– Nå vil vannet vi mottar være varmt i utgangspunktet. En slipper oppvarmingen. Med dagens teknologi sliter vi veldig med å få varmen opp, forteller Johansen.

Elias Dahlen

Spår kjempesuksess

I år holdt Nordnes sjøbad for første gang i historien åpent julaften.

Det var 7,3 grader i sjøen. I bassenget 26 grader. Og i luften 2,4 grader. Tiltaket ble en kjempesuksess med hele 600 mennesker innom.

– Dette er helt sykt, uttalte Johansen til BT 24. desember.

Da samme anlegg holdt åpent nyttårsaften, hadde ordet spredt seg ytterligere. Hele 1000 mennesker var innom på årets siste dag.

Åpent året rundt

– Konsekvensene av å koble oss på fjernvarmenettet er at vi kan holde åpent året rundt, sier Johansen, før han legger til at dette er det opp til politikerne å avgjøre.

I dag holder Nordnes sjøbad åpent i fem måneder, fra mai til ut september.

Johansen sier han om halvannen uke håper å kunne presentere et regnestykke over hvor mye det vil koste å holde vinteråpent.

Svært uoffisielt anslår han tallet til rundt to millioner kroner.

– Og da er ikke billettinntektene tatt med. Jeg tror dette vil bli en kjempesuksess.

Marita Aarekol (arkiv)

Positiv byråd

Idrettsbyråd Roger Valhammer (Ap) bor selv på Nordnes. Han liker tanken til Håkon Egeberg Johansen.

– Jeg er positiv til vinteråpent sjøbad, og tror det kan bli et skikkelig løft jeg er sikker på at bergenserne vil ta i bruk.

– Hva tenker du om en mulig pris på to millioner kroner i året?

– Jeg kan ikke ta stilling til summer før jeg får de endelige tallene, sier Valhammer, som nylig vant kampen om å bli Aps byrådslederkandidat ved høstens valg.

Ukjent

Svømming og Hurtigruten

Håkon Egeberg Johansen mener Bergen trenger et utendørs svømmeanlegg som er åpent om vinteren.

– De har de i Stavanger, og det anlegget er veldig godt besøkt. På Island svømmer også folk utendørs året rundt. Klimaet vårt er ikke så tøft.

– Hvorfor trenger vi dette?

– Det er alternativ til AdO Arena, som dessuten er nesten fullt. VI har faktisk behov for mer kapasitet. Dessuten får du en litt annen følelse når du kommer ut i naturen, så kan du se på Hurtigruten mens du svømmer.

Billigere løsning

Denne vinteren har Bergen Svømme- og Livredningsklubb hatt treninger i Nordnes sjøbad hver mandag og fredag, mens publikum har kunnet bruke det torsdag og lørdag. Anlegget er imidlertid åpent kun tre timer om dagen.

Elias Dahlen

– Temperaturen vil synke for raskt hvis det er åpent hele dagen. Det blir også for dyrt. Med fjernvarme får vi en billigere løsning, sier Johansen.

– Er det bra bruk av energi å holde et utendørs svømmeanlegg åpent om vinteren?

– Nei, det er ikke det. Men det er et fint tilbud til befolkningen. Og Nordnesparken er en perle. I 2020 vil anlegget være 110 år gammelt. Dette vil være en fin måte å markere det på, sier Johansen.