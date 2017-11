Søndag morgen ble de to turgåerne funnet i god behold. De to har tilbrakt natten i snøhule.

– Vi fikk akkurat melding om at de to har sovet i en snøhule. De er i fin form og i stand til å ta vare på seg selv, sier politiets operasjonsleder Hans Eirik Thue klokken kvart på ni søndag morgen.

Da var politiet i ferd med å sende ut et helikopter fra Ål i søket etter de to.

Nattens leteaksjon endte altså godt.

Like over midnatt ble syv snøskutere lastet på et beredskapstog og sendt til fjells. To turgåere var savnet og Røde Kors rykket ut på leteaksjon.

– Vi har sendt av gårde syv skuterpatruljer fra Voss, Vossestrand og Vaksdal Røde Kors, opplyser Solfrid Hjelle, operativ leder i Voss Røde Kors.

Erfarne fjellfolk

Toget forlot Voss ti på halv ett i natt. Fire snøskutere ble satt av på Upsete, mens de tre siste ble fraktet videre til Hallingskeid og startet søket derfra.

Det var klokken 20.40 lørdag kveld at politiet fikk melding om to turgåere som ikke møtte opp på Hallingskeid hytte, etter å ha gått fra Upsete fjellstove tidligere på dagen.

De to mennene er erfarne turgåere og blant annet turledere for DNT.

Lørdag kveld ble det sagt at de to kunne ha gått til Kaldevasshytta. Det hadde de altså ikke. De to fjellvante karene hadde fulgt fjellvettreglene, hatt med nødvendig utstyr og gravd seg ned i snøen.

Vurderer opptrapping

Like over midnatt ble det sendt ut redningshelikopter fra Florø.

Søndag morgen ville politiet vurdere å trappe opp søket.

Lørdag var det dårlig vær og mye løssnø i området. Søndag var det varslet bedre forhold.

Klokken syv søndag morgen var det minus fire grader og svak vind fra nord på Klevavatnet målestasjon som ligger 900 meter over havet.