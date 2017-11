Kommunen er i beredskap før minusgradene setter inn.

– Hvis værvarselet er like tydelig i morgen, må vi vurdere tiltak fra tirsdag eller onsdag. Enten femdobling av bompengene, eller datokjøring, sier Julie Andersland som er byråd for klima, kultur og næring.

Søndag morgen fikk Bergen kommune et varsel fra Meteorologisk institutt som gjør at Julie Andersland mandag vil kalle inn beredskapsutvalget for luftkvalitet for å få faglige råd.

Tor Høvik (arkiv)

– Svært høy fare torsdag

– Tirsdag og onsdag er det fare for høy luftforurensning. Torsdag er det fare for svært høy luftforurensning. Vi må ta en vurdering i morgen på hva vi skal gjøre, sier Andersland.

Hun forteller at de har varslet Statens vegvesen og gitt informasjon om helseråd, og at de følger situasjonen nøye.

Ved fare for høy luftforurensning bør barn med luftveislidelser og voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene, skriver kommunen på sine nettsider.

Når det er varslet høy luftforurensning (rødt nivå) i to dager eller mer, har kommunen anledning til å innføre strakstiltak som datokjøring og økte bompenger. Slike tiltak ble innført i januar 2016.

Jan M. Lillebø (arkiv)

Økende forurensning

Vakthavende meteorolog Steinar Skare ved Meteorologisk institutt sier at med den værsituasjonen vi har nå, venter de økende luftforurensning utover i uken.

– Sannsynligvis blir det mer og mer dårlig luft fra tirsdag og onsdag, og torsdag og fredag er det fare for høy luftforurensning. Men dette vil temperaturen avgjøre, sier Skare, og forklarer:

– Når det er kaldere på bakken enn i høyden, blir luftforurensningen fanget i det nedre sjiktet.

Ned mot ti minusgrader

Fra mandag til og med fredag er det meldt lite eller ingen nedbør i Hordaland og Sogn og Fjordane, bortsett fra en liten mulighet for enkelte sludd- og snøbyger i ytre strøk mandag.

– Men det blir mye kaldere. I indre strøk av Hordaland og Sogn og Fjordane kan temperaturene nattetid komme helt ned mot ti minusgrader natt til tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. På dagtid kommer temperaturen så vidt over på plussiden, forteller meteorologen.

Selv om det blir mye lettskyet vær og godt med sol på dagtid fra tirsdag, hjelper ikke det noe særlig på temperaturen.