Lørdag blir det som vanlig fakler, fyrverkeri og julestemning rundt Smålungeren. – I år skal det smelle litt ekstra, sier BTs redaktør.

Tradisjonen tro innleder Bergens Tidende adventstiden med Lysfesten, i år for 28. gang. Lørdag 2. desember fra klokken 16 vil blant andre Lars Vaular og Helge Jordal innta scenen for å sette folkehavet rundt Smålungeren i julestemning.

– Lysfesten er Bergens Tidende sin gave til byen. Den er blitt en viktig førjulstradisjon for bergensere, men også for mange tilreisende. Jeg synes det er veldig stas at BT kan samle byen og regionen på en sånn dag, ved inngangen til advent, sier Øyulf Hjertenes, sjefredaktør i Bergens Tidende.

– Skal smelle litt ekstra

BT-redaktøren røper at det er lagt ekstra ressurser i fyrverkeriet i år.

– I år skal det smelle litt ekstra, siden BT fyller 150 år, sier Hjertenes, som også skal være konferansier og lede publikum gjennom festen.

Fakler og «glowsticks»

Offisiell åpning er klokken 16.00, men allerede klokken 15.30 kommer Bergen Brandkorps Musikkorps for å varme publikum opp.

Deretter følger en drøy time med underholdning. Tradisjonen tro skal julegranen på Smålungeren tennes og det skal deles ut fakler til de oppmøtte – og såkalte «glowsticks» til de mindre barna.

Årets hovedartist er Lars Vaular.

– Det ser vi veldig frem til. Han er en av de største artistene i Bergen akkurat nå, sier BT-redaktøren.

Allsang og fyrverkeri

I tillegg kommer skuespiller og sanger Lykke Christine Moen, for tiden aktuell i TV-serien «Aber Bergen». Det blir allsang av julesanger med Bergen Soul Children, og Helge Jordal kommer også for å synge julesanger.

– Han er jo en legende. Dette er kanskje ikke det han er mest kjent for, men jeg ser veldig frem til at han drar noen låter fra julekonsertene han har holdt, sier Hjertenes.

Han trekker også frem Elida Hatlevik fra Lindås. Hun skal fremføre sangen «Framtid», som hun deltok med i finalen av Melodi Grand Prix Junior – og journalister fra BT Junior skal intervjue henne på scenen.

Til slutt blir det allsang av «Deilig er jorden», før fyrverkeriet avslutter det hele – cirka klokken 17.

Ekstra busser, baner og båter

Skyss ber alle som skal reise inn til Bergen sentrum om å beregne god tid. Det vil settes inn ekstra busser på flere avganger til og fra sentrum før og etter Lysfesten, i tillegg til fem ekstra bybanevogner og ekstra båtavganger mellom Kleppestø på Askøy og Strandkaien i Bergen.

Av sikkerhetsgrunner vil politiet stenge Kaigaten fra 15.30 til 17.30. Dette får få konsekvenser for bussene, men Bybanen får endret kjøremønster og vil snu på Nygård i store deler av denne perioden. Etter Lysfesten vil det stå bybanevogner klare til avgang fra Bystasjonen som vil kjøre klokken 17.15.

Flere detaljer om ekstraavgangene finner du på Skyss’ nettsider. Skyss minner også om at familierabatten gjelder på lørdag.

Hva med været?

Værmeldingen er ikke den mest oppløftende, sier meteorolog Anne Solveig Andersen ved Vervarslinga på Vestlandet.

– Lørdag ettermiddag ser det ut til å bli seks-åtte grader og regn her i Bergen. Det er en front som passerer. Det er vanskelig å si om den passerer akkurat da, når Lysfesten er. Slik det ser ut nå, er det fare for nedbør, men vi kan håpe at regnet kommer tidligere eller senere, sier hun.