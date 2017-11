Sjansene for at datokjøring eller femdoblet bompengetakst blir innført denne uken er svært høy.

– Vi venter at det blir høy luftforurensing onsdag, og fare for svært høy forurensning torsdag til fredag, sier vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Meteorologen påpeker at det er flere faktorer som spiller inn: Stabiliteten i atmosfæren, inversjon, vindretning, skydekke og nedbør.

– Men det er dette som er våre siste prognoser, og som vi har gitt videre til kommunen i dag, sier Fagerlid.

Skjermdump fra luftkvalitet.info

Gikk ut med helseråd

Det er ved høy luftforurensing minst to dager på rad at Bergen kommune kan innføre strakstiltak som forhøyet bompengetakst eller datokjøring.

Hvilke tiltak som anbefales igangsatt, er blant vurderingene i et beredskapsmøte for luftkvalitet klokken 14.00 mandag ettermiddag. Det er byrådet som vedtar selve tiltakene.

Et varsel er også sendt ut gjennom Twitter, med helseråd fra kommunen.

– Ved fare for høy luftforurensning, bør barn med luftveislidelser og voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene, er blant helserådene kommunen kommer med.

Fra onsdag av

Søndag uttalte byråd Julie Andersland (V) at femdobling av bompenger eller datokjøring kunne bli aktuelt fra tirsdag eller onsdag av, grunnet fare for høy luftforurensing.

– Det er først onsdag det kan bli aktuelt med de mest inngripende virkemidlene, sier byråden til BT mandag formiddag, og påpeker:

– Datokjøring er et svært voldsomt inngrep. Vi har flere virkemidler vi kan vurdere før vi eventuelt sier at halvparten av bilistene ikke kan kjøre.

Dette er de mulige strakstiltakene

Ved dårlig luftforurensing, kan kommunen innføre strakstiltak. Disse er:

gi helseråd (Bergen kommune)

øvrige informasjonstiltak (Bergen kommune)

tiltak på veiene for å redusere spredning av svevestøv (Statens vegvesen)

flytte skip fra Bergens indre havn (BOH)

forhøyede bompengetakster (vedtak fattes av byrådet etter drøftinger med Fylkesmannen)

datokjøring (krever vedtak av byrådet, kunngjøres av Bergen kommune og Statens vegvesen)

De to siste tiltakene må varsles minimum tolv timer før igangsettelse.

Datokjøring betyr at personbiler med nummerskilt som ender på partall kan kjøre på tilsvarende datoer, og personbiler med nummerskilt som ender på oddetall kan kjøre på datoer med oddetall.

Gratis kollektivtransport

En femdobling av bompengetakstene tilsvarer 225 kroner for en personbil i rushtiden, altså mellom klokken 06.30–09.00 og 14.30–16.30. Resten av døgnen vil prisen, etter femdobling, være 95 kroner. For kjøretøy over 3,5 tonn blir prisen henholdsvis 450 kroner og 190 kroner.

På dager med forhøyet bompengetakst skal kollektivtransport være gratis. Dette gjelder følgende kollektivtransport ifølge Bergen kommune:

Bybanen

Alle busslinjer i Bergensområdet som går inn til og ut av Sone Bergen, inkludert Os, Askøy, Sotra, Øygarden, Osterøy og Nordhordland (busser til og med 600-serien), uansett hvilken strekning man reiser på

Bybåtene Kleppestø-Strandkaien og Knarvik–Frekhaug–Bergen

Det finnes også noen fritak og refusjonsmuligheter.