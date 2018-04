Mai bærer bud om gode utsikter til langhelger - om du har vært smart i forkant. Hva er den beste måten å utnytte mai måned på?

Mandag før 1. mai, fredag etter Kristi Himmelfartsdag, og fredag etter 17. mai - som også kommer før 2. pinsedag påfølgende mandag.

Tar du fri på disse arbeidsdagene, klemt mellom helg og helligdag, er det mulighet for tre langhelger i mai. Det vet noen å utnytte bedre enn andre.

Lønn eller fri?

– Vi som jobber i bygningsbransjen liker å ta de dagene vi kan ta fri. Men jeg trodde det skulle være dårlig vær i dag, sukker Jens Thiesen (28).

Mureren har slått seg ned på favoritt-lunsjplassen foran statuen «Liggende poet» med kollega Trym Gudmundsen (28).

– Men så får vi timebetalt, og ville ikke fått lønn om vi ikke var på jobb i dag, sier Thiesen ettertenksomt.

– Har dere planer om å utnytte de andre inneklemte dagene i mai?

– Mmm, å ta fri en fredag er bedre enn å ta fri en mandag, er det ikke? spør Thiesen.

– Jeg tror jeg kommer til å be om fri 11. og 18. mai, nikker Gudmundsen.

– Ville heller vært med venner

– Skolen burde sett an værmeldingen på fredag, og gitt oss fri i dag, insisterer Sofie H. Sleire.

Eirik Brekke

17-åringen går på Bergen Private Gymnas, og nyter en is i solen med venninnen før de må på skolen. Dagen før fridagen som markerer arbeidernes dag, har elever på videregående skoler som Amalie Skram og Metis fri. Eller planleggingsdag, som det også heter. Men ikke jentene, som måtte møte opp til spansktimen.

– Det er sykt urettferdig. I hvert fall når det er så fint vær som i dag. Hadde det vært dårlig vær, hadde det ikke spilt noe særlig rolle, sier Sleire, før hun entusiastisk legger til:

– Men vi har fri dagen etter 17. mai, da. Takk gud for den 18. mai!

– Hva hadde dere gjort om dere fikk langhelg?

– Vært med venner lenger enn bare én dag liksom. Reist et sted sammen, for eksempel, svarer Sleire.

Færre på veiene - flere i luften?

– Det virket som om det var litt mindre trafikk i morges enn normalt. Du kunne se at det er en inneklemt dag i dag, sier trafikkoperatør Tore Tysse ved Vegtrafikksentralen.

Eirik Brekke

Også hos SAS ser de at det er attraktivt å reise i anledning de inneklemte dagene. Folk sitter klare ett år i forveien for å sikre seg de mest populære destinasjonene, forteller informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

– Da skrur dere opp prisen?

– Nei, de billigste billettene blir revet vekk først. Da er de få setene som er igjen dyrere enn om du skulle vært tidligere ute, sier informasjonssjefen.

Rådet hans er å være fleksibel.

– Å reise motstrøms lønner seg. «Alle» velger utreise torsdag og hjemreise søndag. Kan du være fleksibel, kan du fortsatt finne rimelige billetter.

Faksimile Norsk Kalender

Pokémon-tur

Rundt Smålungeren har Jon Andreas Hestad med seg storfamilien fra Porsgrunn på Pokémon-jakt. Minst hundre pokemoner er blitt fanget, kan de fem barna fortelle.

Riktignok har Hestad tatt seg fri for dagen for å være guide, men han skulle gjerne utnyttet de kommende dagene i mai bedre.

– Hadde det ikke vært for at konen skal føde snart, hadde vi garantert reist til en eller annen storby, sier Hestad, som forteller at han normalt er god på å utnytte inneklemte dager.

– Hva er ditt beste råd til andre som har mulighet til å benytte anledningen til å sikre seg langhelger?

– Still opp første arbeidsdag i nyåret med feriesøknadene klare, sier sikkerhetsingeniøren.