Flere beboere er evakuert.

Det ble meldt om full fyr i en flermannsbolig i Midtskogvegen i Os sentrum klokken 01.52.

– Det var en kraftig brann i en større enebolig med tre boenheter, sier vaktoperatør Karl-Arne Røyseth ved 110-sentralen.

Brannvesenet ble varslet av en beboer som meldte at det brente på en veranda i andre etasje.

Det er registrert fem personer på adressen.

– Vi fikk raskt beskjed om at alle de fem var kommet seg ut i god behold.

Marita Aarekol

Det skal ha gått kort tid før huset var fullstendig overtent.

Da brannveset kom frem, sto flammene gjennom taket på huset.

– Det blåser kraftig på stedet, og det var et voldsomt gnistregn. En stund var det fare for at brannen skulle spre seg. Brannvesenet hadde en tøff jobb.

I alt 22 personer fra brannvesenet var i full sving i natt for å få kontroll over flammene.

MARITA AAREKOL

– Huset er fullstendig utbrent.

Det brenner fortsatt ved 05-tiden og brannvesenet jobber på stedet.

- Taket er i ferd med å kollapse i den ene leiligheten. Naboene rundt er også evakuert, opplyser varabrannsjef Arne Monsen på stedet.