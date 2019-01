– Dette var toskete av meg, sier Eirik Bentsen. Han var en av 53 bilister som måtte punge ut under kontrollen torsdag.

Torsdag morgen hadde Bymiljøetaten og Statens vegvesen piggdekk-kontroll i Hardangervegen. En av dem som ble stoppet, var Eirik Bentsen fra Haugesund. Han måtte betale 750 kroner i gebyr for ikke å ha betalt piggdekkavgiften.

– Dette visste jeg ikke om. Vi har ikke denne avgiften i Haugesund i det hele tatt, sier Bentsen til BT.

Han tok gebyret med godt humør og fikk gjort opp for seg på stedet.

Bedre luftkvalitet

Piggdekkgebyr ble innført i 2006. Kommunen innførte gebyret som et miljøtiltak for å redusere svevestøv og opprettholde god luftkvalitet.

EIRIK BREKKE

– Jo. Jeg var klar over dette, men her har sjefen gjort en glipp. Nå skal jeg rett på kontoret for å gi ham boten, sier Øystein Tysseland Holmefjord.

Han var på vei til jobb da han ble stoppet. Han arbeider med reparasjon av lastebiler og drar ofte ut på veiene for å hjelpe til med motorstopp.

EIRIK BREKKE

Innenfor kommunens grenser

Mikael Breistein, kontrollør hos Vegvesenet, forteller at mange ikke er klar over hvor reglene gjelder.

– Mange tenker det kun gjelder kjøring i byen. Der er det også skiltet. Ikke alle vet at det gjelder i hele kommunen, sier han.

Han bruker selv piggdekk, og ser på det som en ekstra sikkerhet.

– Utenfor byen er det ikke like godt saltet, og da er det tryggere å bruke piggdekk. Hadde jeg bodd i sentrum eller i Åsane hadde jeg kjørt piggfritt, sier han.

EIRIK BREKKE

Lyden av piggdekk

Breistein fulgte nøye med på alle bilene som passerte i Grimesvingene torsdag. De kontrollerte også skilter og gjorde tekniske undersøkelser på en rekke biler.

Å se hvem som bruker piggdekk, er ikke alltid lett. Man må bruke sansene.

– Man hører det på lyden. Det knatrer i asfalten. Jeg må passe på at jeg tar den rette bilen når de kommer på rekke og rad, forteller han. Unødvendig stopp klarer vi oss uten, legger han til.

EIRIK BREKKE

En av tre betaler ikke

I alt ble 150 biler med piggdekk kontrollert. 53 av disse hadde ikke godkjent piggdekkoblat.

– I en kontrollsituasjon som dette, reagerer ikke bilistene så sterkt på boten. De fleste vi stopper er kjent med ordningen, så de innrømmer raskt om de har latt være å betale avgiften, sier arbeidsleder i Bymiljøetaten, Trond Søreide.