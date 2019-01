Nye regjeringstaburetter skal deles ut. Men i Vestland KrF glimrer kandidatene med sitt fravær.

Torsdag klokken 14 møttes landsstyret i Kristelig Folkeparti for å ta stilling til den fremforhandlede regjeringsplattformen. Går det som de fleste tror vil et helt nytt regjeringskollegium gå ut på Slottsplassen i løpet av få dager.

Det er ventet at Kristelig Folkeparti vil få tre statsråder, samt rundt ti statssekretærer og politiske rådgivere. Men lite tyder på at mange av disse vil komme fra fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane.

Ulstein nevnes som mulig statsråd

Spekulasjonene har gått på at tidligere finansbyråd Dag Inge Ulstein kan bli utviklingsminister i den nye borgerlige flertallsregjeringen.

Til Ulsteins fordel teller det at han sto på den røde siden under det store retningsvalget i høst. For partiets nye frontfigur, Kjell Ingolf Ropstad, vil det med tanke på å få med seg venstresiden i partiet være viktig å sikre representasjon derfra.

Problemet til Ulstein er imidlertid at partiet fra før har flere gode mannlige statsrådskandidater, og da spesielt Hans Olav Syversen og Kjell Ingolf Ropstad. I tillegg er nestleder Olaug Bollestad høyaktuell. Det vil i så fall fort bety at vestlandskvoten er fyllt opp.

Dag Inge Ulstein gikk også nylig av som finansbyråd med den begrunnelse at han ønsker å prioritere familien. Å bli minister vil bety det motsatte av dette.

Ulstein har så langt ikke svart BT på vårt spørsmål om det er aktuelt for ham å bli statsråd.

Samlende vil det også være for partiet om KrF-leder Knut Arild Hareide sier ja til å bli statsråd. Men få BT har snakket med i KrF har noen tro på at det kommer til å skje.

Nestleder i Hordaland KrF, Jarle Skeidsvoll, peker på Ulstein, Rebekka Ljosland og Filip Rygg når han skal trekke frem hordalendinger som kan være aktuelle.

– Vi har hatt noen sterke byråder i Bergen, som tilhører fremtidsgenerasjonen og har vist seg frem i det politiske landskapet, sier han.

Generelt mener han Hordaland bør være representert blant de nye statsrådene og statssekretærene.

– Hordaland KrF bør ha kunne vinne noen posisjoner. Vi er et stort KrF-fylke, og har mange flinke folk, sier han.

Statssekretærer

Bak enhver statsråd står det et stort politisk apparat. På Statsministerens kontor er det for eksempel syv statssekretærer og en politisk rådgiver som hjelper statsminister Erna Solberg med styringen av landet. Det vanlige er imidlertid rundt tre statssekretærer og en politisk rådgiver per derpartement.

Trolig vil KrF få en omtrent like stor stab som Venstre har i dag: det vil si tre statsråder, syv statssekretærer og tre politiske rådgiver.

Et av de sikreste kortene som statssekretær virker å være den utflyttede bergenseren Jorunn Hallaråker (37). Hun har vært Kjell Ingolf Ropstads politiske rådgiver på Stortinget, samt sekretær i forhandlingsutvalget på Granavollen.

Bak henne er det imidlertid tynt. Tidligere byutviklingsbyråd i Bergen, Filip Rygg (KrF), kan være en mulig kandidat. Han var blant de mer sentrale aktørene på Kjell Ingolf Ropstads lag under det store retningsvalget i høst.

Fylkespolitiker Tore Andre Ljosland er en annen kandidat. Han var nestleder da Kjell Ingolf Ropstad i sin tid ledet KrFs ungdomsparti, KrFU. Det er imidlertid lite sannsynlig at han vil takke ja siden hans kone jobber som byråd i Bergen.

Lindås-ordfører Astrid Aarhus Byrknes og Rebekka Ljosland, helsebyråd i Bergen, kunne også vært aktuelle for en jobb i regjeringen, men de fleste BT har snakket med tror partiet er bedre tjent med at de forblir i dagens posisjon. Rebekka Ljosland har også uttalt at hun ønsker å trappe ned fra politikken og bruke mer tid med familien etter høstens valg.

Den siste som trekkes frem er Trude Brosvik fra Gulen i Sogn og Fjordane, men det forutsetter at KrF får et departement med distriktsprofil, eksempelvis landbruk eller fiskeri. Brosvik er imidlertid toppkandidat for KrF i det kommende fylkestingsvalget i Vestland, og vil fort finne den jobben mer interessant.

Politiske rådgivere

Dette er en posisjon som ofte tilbys unge, politiske talenter. Her er etter det BT forstår svært få kandidater fra Vestland. Et navn som nevnes er Reid Ivar Dahl, tidligere politiske rådgiver for Ljosland. Han bor i dag på Nærbø på Jæren og er nestleder i Rogaland KrF.