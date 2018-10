Brukes bompengene til å løse trafikkutfordringene, eller er det en tilleggsskatt som rammer de svakeste? En timelang debatt førte ikke partene noe nærmere enighet.

Politikerne fikk klar beskjed fra de rundt 200 deltakerne på folkemøtet om bompenger i Bergen fredag: Nå er det nok.

Under spørsmålsrunden grep flere mikrofonen: Som regel ikke for å stille spørsmål, men for å få utløp for frustrasjonen mot politikerne på scenen.

Bompenger er noe som engasjerer BTs lesere. Etter at det ble vedtatt å bygge 15 nye bomstasjoner, har det vært en opphetet debatt om temaet. Dette er grunnen til at Bergens Tidende fredag inviterte til folkemøte om bompenger. Rundt 200 møtte opp til en tredelt debatt med Kurt Oddekalv (Norges Miljøvernforbund), Sigurd Hille (Høyre), Trym Aafløy (Folkeaksjonen mot mer bompenger) og Per-Arne Larsen (Venstre), Torstein Dahle (Rødt), Geir Steinar Dale (Ap), Marthe Hammer (SV), Harald Victor Hove (Høyre) og Tor A. Woldseth (Frp).

– Politiske hoder vil rulle

Spørsmålsrunden kom etter en timelang skuddveksling mellom forkjempere og motstandere av bompenger.

Kurt Oddekalv, leder av Norges Miljøvernforbund, er ikke fornøyd med bompengebruken, og kom raskt i krasj med Høyre-politiker Sigurd Hille.

– Det er folket som protesterer. De som ikke passer seg på valget, får hodet kappet av. Det er folket som sier ifra, sa Kurt Oddekalv med henvisning til neste års kommunevalg, og til stor applaus fra salen.

– Det er en annen situasjon enn tidligere. Da man så at man brukte disse pengene, og at man bygget ut veier, så ble bompenger allment akseptert. Politikere må tørre å gå foran og ta ansvar, sa Høyre-politiker Sigurd Hille.

– Ikke bompenger, men bomskatt

I andre del møttes Trym Aafløy, leder av Folkeaksjonen mot mer bompenger, og Venstre-politiker Per-Arne Larsen til debatt.

– Vi har ikke bompenger, men bomskatt. Pengene brukes ikke til samferdselsprosjekter. Tidligere betalte man penger for å betale på tunneler og veier. Det aksepterer vi. Bilistene så tidligere at pengene ble brukt til å bygge nye veier, sa Trym Aafløy.

– Bilistene tar ikke Bybanen. Når jeg går inn på Bybanen, er det som å gå inn på en ungdomsklubb, sa han, og la til:

– Det er bare når bilistene skal til byen for å drikke at de tar Bybanen.

Venstre: Løser trafikkutfordringer

– Dette stemmer ikke, svarte Larsen.

– Bompengene blir brukt til å løse trafikkutfordringene. Når man investerer i kollektivtransport, reduserer det køene på veiene. Det jeg ikke hører her, er hva som er alternativet? Vi har en løsning som finansierer bybane, sykkelveier, ny ringvei og ny Fløyfjellstunnel, legger han til.

Aafløy lovet seinere at de vil komme med egne forslag før valget.

– Vi skal slippe et valgprogram før kommunevalget, sa Trym Aafløy da han ble presset av debattlederen på manglende motforslag.

– Det gleder jeg meg til å se, svarte Per-Arne Larsen.

– Strategisk feilvalg

Deretter var det klart for paneldebatt mellom Torstein Dahle (Rødt), Geir Steinar Dale (Ap), Marthe Hammer (SV), Harald Victor Hove (Høyre) og Tor A. Woldseth (Frp.

– Rødt er det eneste partiet som har vært imot bompenger hele tiden. Innføringen på 80-tallet var en katastrofe og et strategisk feilvalg, tordnet Torstein Dahle til stor applaus.

Harald Victor Hove mener at det ikke ligger andre løsninger enn bompenger på bordet.

– Vi ønsker å få til løsninger som gjør det mulig å bo i denne byen. Frem til du finner noe bedre, så er det det prinsipielle argumentet, sa Hove.

– Rammer de svakeste

Det møter kritikk fra Frp.

– Bompenger er en beskatning som rammer de svakeste. De har ikke råd til å kjøpe Tesla. Hva får de igjen? De skal ta bybane og kollektivtransport, sykkelveier og gangveier. Pengene går til kunst på holdeplasser. Betaleren får ingenting igjen, svarte Tor A. Woldseth.

– Du kan ikke ha et næringsliv som tar trikken, la han til.

– Frp vil gjerne ha hånden i godteposen, men de vil ikke betale for selve posen. De har en minister som løper rundt og klipper snorer. Det Frp kommer med, står ikke til troende, skjøt Ap-politiker Geir Steinar Dale inn.

SV-politiker Marthe Hammer mener man må stoppe trafikken inn mot Bergen, og legger skylden for bompenger på dagens regjering.

– Vi kan ikke vente i en halv periode for å få fremdrift. Akkurat her i Bergen så bidrar bompenger til omfordeling fra bil til kollektivt. Det må vi bidra til fremdrift på, sa Hammer.