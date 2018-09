Slik vil de bruke budsjettet til å vinne valget neste år

GOD STEMNING: Det var et tilfreds byråd som la frem sitt budsjettforslag i bystyret onsdag. Foran fra venstre: Byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland (V), finansbyråd Dag Inge Ulstein (KrF) og byrådsleder Harald Schjelderup (Ap). Bak byråd for barnehage, skole og idrett, Roger Valhammer (Ap) og byråd for miljø og byutvikling, Anna Elisa Tryti (Ap). Byråd for sosial, bolig og inkludering Erlend Horn (V) ble nylig far, og var derfor fraværende. FOTO: Tor Høvik