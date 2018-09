– Vi skal lage kork, sier Trym Aafløy, leder for «Folkeaksjonen nei til mer bompenger».

Neste onsdag vil aksjonister lamme trafikken i Bergen på ny. Da vil de tre aksjonsgruppene «Nok er nok», «Stopp ytre bomring i Åsane» og «Folkeaksjonen nei til mer bompenger i Bergen» koordinere en aksjon som innebærer at innfartsårene til alle byens bydeler rammes.

– Dette er en protest mot at byrådet har bestemt seg for å sette opp 15 nye bomstasjoner i og rundt Bergen sentrum, og de konsekvensene det får for alle de menneskene som bor i denne byen, mener Trym Aafløy. Han leder protestgruppen.

– Det virker som om politikerne prøver å utrydde bilkjøringen i kommunen, samtidig som de har blinket ut bilistene til å finansiere fellesgoder som ikke har noe med trafikkavviklingen å gjøre.

Utenfor arbeidstid

I motsetning til tidligere aksjoner, vil denne i mindre grad ramme personer til og fra jobb.

– Den vil finne sted på ettermiddagen. Det blir ikke en aksjon som hindrer folk å hente i barnehagen, sier Aafløy.

Han forteller at transportnæringen sin aksjonskomité «Nok er nok» vil bidra med et større antall tunge kjøretøy som skal kjøre i kortesjer.

– Dette vil skje fra åtte innfartspunkter rundt Bergen. Hvor, vil bli offentliggjort på lørdag. I tillegg til yrkestrafikken vil også varebiler og privatbiler delta. Vi skal lage kork.

Etter aksjonen vil det trolig bli demonstrasjon på Torgallmenningen. Aafløy forteller at en søknad vil bli sendt til myndighetene den nærmeste tiden.

Elias Dahlen

Raseri

Aafløy er svært opprørt når han snakker.

– Vi hører fra byrådsleder Harald Schjelderup at det er noe støy fra noen bompengemotstandere, men dette er mer enn støy. Det er et raseri fordi det som skjer er så himmelropende urimelig. Derfor protesterer vi nå mot bystyrets politikk.

– Bør dere ikke også rette litt av kritikken mot regjeringen?

– Nei. Dette kommer som et initiativ fra lokalpolitikerne. Du vil aldri få et stortingsvedtak som ikke er tuftet på et bystyre.

Skylder på lokalpolitikerne

– Men lokalpolitikerne vet jo også at uten bompenger så kommer det ikke penger fra staten?

– Det er ikke riktig.

– Nå er det laget mange bypakker. Alle disse er mer eller mindre tuftet på at du må ha 50 prosent finansiering. Men den er vedtatt av bystyret i Bergen. Hvis ikke de vedtar en bypakke, så blir det ikke noe av. Du vil aldri få et stortingsvedtak som ikke er tuftet på en lokal beslutning.

– Og hvorfor skal vi bygge den bybanen? Vi trenger den ikke, verken til Fyllingdsalen eller Åsane.