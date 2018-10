Fylkesordføreren sier selv at hun ikke ønsker å stå høyt på listen.

Nye Vestland fylke er blitt en realitet, og til neste år skal det velges hvem som skal sitte i fylkestinget.

Ser ikke lyst ut

I disse dager jobber nominasjonskomiteer i politiske partier med å utforme forslag til hvem de mener bør få plassene – før medlemmene skal stemme på om de er enige.

Det gjelder også Senterpartiet, som i slutten av november skal avgjøre hvem fra Sogn og Fjordane som blir deres representanter.

Så langt ser det ikke lyst ut for fylkesordfører Jenny Følling.

Upopulær

BT har fått tilgang til en liste sendt fra nominasjonskomiteen til lokallagene i juni. Den oppsummerer hvem lokallagene mener bør representere dem.

Av 28 lokallag, sendte 20 inn forslag. Følling er bare nevnt i elleve av disse forslagene.

BT erfarer at hun er nevnt i enda færre forslag, nå som nominasjonskomiteen har gått en ny runde. Dette er imidlertid ikke offentliggjort for lokallagene.

Kritiserer holdninger

BT har vært i kontakt med ledelsen i flere av lokallagene som har utelatt Følling.

En gjenganger i deres forklaring er at de er misfornøyde med hvordan hun har opptrådt i forbindelse med fylkessammenslåingen.

Senterpartiet er nemlig imot sammenslåing, mens Følling i sin rolle som fylkesordfører har frontet prosessen.

– Vi er rett og slett ikke fornøyde, hun er ikke et Senterparti-menneske. Hun har brent broer med mange kommuner i Sogn og Fjordane. Det er helt uaktuelt for meg å stille meg bak henne, sier Lærdal-ordfører Jan Geir Solheim (Sp).

– På kollisjonskurs med grasrota

Han forteller at fylkesledelsen kalte inn til et møte med lokallagene for å få råd i saken.

På møtet var det bare var tre lokallag som mente Senterpartiet burde være positive til en sammenslåing.

Ordføreren mener Følling i større grad burde tatt motstemmene til seg.

– Hun har vært på kollisjonskurs med grasrota, sier gruppeleder i Bremanger Sp, Magne Kjerpeseth.

Flere BT har vært i kontakt med har også nevnt at det har vært reaksjoner på at fylkespolitikerne valgte å selge arvesølvet til nye Vestland, aksjene sine i Fjord1. Dette har påvirket inntrykket av Følling.

Håvard Bjelland (arkiv)

Vil bli ordfører

En annen innvending som noen har hatt mot fylkesordføreren, er at hun har meldt seg som ordførerkandidat i nye Sunnfjord kommune.

Hun har bekreftet sitt kandidatur til nominasjonskomiteen som har innstilt henne på førsteplass. Hun har tidligere bekreftet at hun ønsker nominasjon til fylkestinget, men sier nå til BT at det ikke er aktuelt å stå på listetoppen der.

– Jeg har som førsteprioritet å bli ordfører, sier Følling til BT.

Hun avviser kritikken hun har fått, både for salget av Fjord1 og for opptredenen i fylkessammenslåingen.

Står fullt og helt inne for det

– Jeg vil understreke at en samlet fylkestingsgruppe har stått bak den jobben som er gjort, og at det er fremforhandlet en avtale som ivaretar interessene til Sogn og Fjordane. Vi står fullt og helt inne for det, slår hun fast.

Fylkesordføreren påpeker at hun har et verv som gjør at hun må fronte meningene til flertallet, selv om Senterpartiet har vært imot sammenslåingen. Hun mener selv at hun har stått på for å få på plass mange saker som har vært viktige for Sogn og Fjordane på vei inn i et nytt fylke.

«Arveprinsen»

På spørsmål om hvem som er naturlige toppkandidater, foruten Følling, har flere i partiet pekt på Aleksander Øren Heen. Han har tidligere gjort brakvalg som ordførerkandidat i Årdal og jobber i dag som rådgiver på Stortinget.

Flere omtaler ham som «arveprinsen».

– Jeg synes det er veldig hyggelig at jeg får den tilliten fra flere lokallag. Det har nok å gjøre med at jeg har vært tydelig i mange av de store sakene i fylket. Jeg er klar for å stå høyt på listen, sier han.

Han forteller at også han skulle ønske det var gjort mer motstand i fylkessammenslåingen.

– Jeg er ingen stor tilhenger av sammenslåingen, og jeg tror det er fornuftig at vi som ikke har vært store tilhengere av det nye fylket blir med for å passe litt på, sier han.

Apneseth Oddleiv (arkiv)

Nevnt flest ganger

Nominasjonskomiteen har selv opplyst at den som er blitt nevnt i flest forslag er Gunn Åmdal Mongstad, ordfører i Solund.

– Det er en stor tillitserklæring. Jeg er helt klart motivert for å være med i den nye fylkestingsgruppen, sier hun.

Ingen av de to «favorittene» ønsker å kommentere upopulariteten til Følling. Mongstad sier imidlertid følgende:

– Jenny er en profilert politiker. Det betyr at hun må være tydelig i mange saker. Det er klart at det vil komme flere synspunkter rundt en tydelig og klar politiker.