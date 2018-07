Brannvesenet har hjelp fra to helikoptre for å slukke skogbrannen i Lindås.

I det øverste vinduet kan du se hvordan helikopteret arbeider i Lindås lørdag kveld.

Kan nærme seg kontroll

BT har snakket med brannvesenet og politiet på stedet. Brannen anslås å ha et omfang på mellom 50 og 70 mål ved Vikaneset i Lindås kommune. Det er i fjellet over E 39 det brenner.

– Jeg tør ikke å si at vi har fått kontroll helt ennå, men vi skal sende opp en drone for å få en oversikt, sier Nils Medaas, lagleder for brannvesenet i Lindås.

Eirik Brekke

Det skal være minst 35 mann på stedet og to stasjoner i Bergen står klare dersom det er behov for forsterkninger, opplyser han.

I tillegg til de to redningshelikoptrene er det to brannbiler som kjører frem og tilbake til en basestasjon i nærheten for å fylle på med vann i tankene.

7 boliger evakuert

– Etter at brannen er slukket må vi drive etterslukningsarbeid i minst ett døgn, sier John Endre Skeie, innsatsleder i politiet.

Målet er å få de syv evakuerte personene tilbake til hyttene i løpet av kvelden.

Totalt skal 12 boliger være evakuert, opplyser Skeie.