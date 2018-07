Nå er plassene på videregående skole fordelt. Teknikk og industriell produksjon øker mest og Olsvikåsen vgs. overrasker.

Fredag morgen fikk alle søkere til videregående skoler beskjed om hvilken skole de er kommet inn på.

Førsteinntaket viser at teknikk og industriell produksjon og studiespesialiserende er de mest populære linjene.

Økning etter oljekrisen

– Vi har størst prosentvis økning til teknikk og industriell produksjon (TIP). Men tallene er jo ikke så store, sier inntaksleder Nils Skavhellen i Hordaland fylkeskommune.

70 flere elever enn i fjor har søkt TIP. Dette er en økning på 10,6 prosent.

– Rundt oljekrisen i 2014–2015 gikk søkertallet til bunns. I 2016 flatet det ut, så økte det litt i fjor, og fortsetter i år. Men det er fortsatt et stykke igjen til slik det var før krisen, understreker Skavhellen.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Karaktersnitt førsteinntak vgs.

Dette er karaktersnittet for studiespesialiserende ved førsteinntak på de offentlige videregående skolene i bergensområdet:

Amalie Skram: 49,40

Olsvikåsen: 47,10

Langhaugen: 46,20

Bergen katedralskole: 45,60

Nordahl Grieg: 44,70

Knarvik: 42,50

Tertnes: 42,20

Arna: 41,20

Sandsli: 40,30

Askøy: 39,40

Sotra: 39,40

Fyllingsdalen: 39,30

Årstad: 38,20

Os: 37,10

Osterøy: 28,20

Nordahl Grieg holder koken

Den andre studieretningen som opplever økning, er studiespesialisering med 114 flere søkere enn i fjor.

– Amalie Skram videregående er fortsatt mest populær?

– Ja, den har nok høy status fortsatt. Når nedre poenggrense er så vidt under 5, betyr det at de aller fleste har over 5 i snitt. Mange føler kanskje at de skulle valgt en annen skole der de kunne være den flinkeste fremdeles, i stedet for bare være en av alle de flinke, sier inntakslederen.

Olsvikåsen på annenplass

– At Olsvikåsen ligger som nummer to, er kanskje mer overraskende. Det skyldes nok at Laksevåg ikke lenger har studiespesialiserende, og at elever til Vg1 – som før naturlig ville søkt seg til Laksevåg – nå velger Olsvik.

Det er spesielt i Bergen sør, gamle Fana kommune, at det er flere søkere til studiespesialisering.

Fylkeskommunen har derfor opprettet en ekstra klasse på Nordahl Grieg videregående skole og en på Sandsli videregående skole.

I år som i fjor søker Fana-elevene seg primært mot offentlige skoler i nærmiljøet, mens elevene fra Åsane og Bergen vest foretrekker privatskoler.

Elektro og medier ned

Størst nedgang opplever elektrofag med 61 færre og medier og kommunikasjon med 54 færre søkere. Totalt har 18.325 elever søkt plass i den offentlige videregående skolen i Hordaland.

I bergensområdet er tallet gått litt opp fordi det kom mange minoritetsspråklige elever til Norge i 2015–2016.

Innen 25. juli må elevene svare på om de vil ha skoleplassen de er tildelt. Flere står på venteliste på skolen der de helst vil gå. Mange søkere trekker seg fordi de har fått plass på private skoler. Derfor kan søkere som står langt nede på venteliste, likevel komme inn ved 2. inntaksrunde 30. juli, eller tredje runde 8. august.

Ledige plasser i nordfylket

I Sogn og Fjordane var inntaket klart noen dager før.

Der har 88 prosent fått innfridd førsteønsket. Fylket har pr. i dag 300 ledige skoleplasser.

Hvor høy andel i Hordaland som får førsteønsket innfridd, blir ikke klart før ved 2. inntaksrunde.

– Det er så mye som endres da at det ikke er vits i å regne prosentandel nå ved førsteinntaket, sier Skavhellen.