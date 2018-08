Trær, steiner og jordmasser ligger strødd gjennom dalen og helt ned på kaien.

Dagen etter flommen fikk folk se på vannmassenes herjinger. Det ble et voldsomt syn.

Fred-Are Madsens bil sto parkert ytterst på kaikanten i Eidsvåg da alarmen gikk onsdag kveld. Der ble den truffet av restene av et plankegjerde. Madsen måtte spa bort planker og stein for å få ut bilen torsdag morgen. Ved båthavnen i Eidsvåg lå steiner og gjerderester strødd på kaianlegget.

– Vi hadde vært på seilregatta på Byfjorden da vi oppdaget masse blålys i Eidsvåg. Da vi nærmet oss båthavnen fikk vi beskjed via megafon om å holde oss langt unna, forteller Madsen.

Politiet fryktet en stund at flere av de parkerte bilene ville bli tatt av vannmassene.

Madsen var ikke den eneste som kom til havnen for å se hvordan det gikk. Flere medlemmer av Eidsvåg Båtlag strømmet til anlegget tidlig torsdag morgen for å se på skadene.

– Ser veldig brutalt ut

Også ved Munkebotn hadde vann og steiner gjort store skader onsdag kveld.

– Det ser veldig brutalt ut. Området er ikke til å kjenne igjen, sier Kjetil Pedersen.

Han går daglig på tur ved «Indianerplassen» i Munkebotn med hunden Rino.

Bergen Arkitekthøyskole og Bergen kommune har samarbeidet om å bygge den lille hytten «Never» i Munkebotn. Hytten kunne leies gratis av blant annet barnefamilier, men fløt torsdag rundt i Langevatnet, som var helt brunt av mudder.

Rundt Pedersen lå det rotvelter og plankehauger over alt. Elven tok nye løp da demningen ga etter noen hundre meter lenger sør.

– Det blir litt av en jobb å rydde opp her: Det er trist. Kommunen hadde gjort en flott jobb med å tilrettelegge for turgåere og friluftsaktiviteter her, sier Pedersen.

Torsdag var det fortsatt litt vann igjen i Munkebotsvatnet hvor demningen brast onsdag kveld. Store trær lå strødd der vannmassene fosset nedover.

Arbeiderne fra entreprenørselskapet kom på jobb som vanlig, men ante ikke hva de skulle gjøre de første timene torsdag morgen.

– Voldsomt

Arild Gravdal syklet forbi rasområdet i Munkebotnsvannet torsdag morgen. Han er selv geolog og ekstra interessert i å se hva vannmassene hadde gjort med naturen. Bilene ble festet på mobilen.

– Her har det vært voldsomme krefter i sving, mer enn jeg hadde sett for meg, sier Gravdal.

Geologen fikk festet en liten ørret til mobilkameraet. Den var skylt på land like ved Indianerplassen, som ligger dekket av stein. Indianerplassen er et fast turmål for både skoler, barnehager og barnefamilier i Ytre Sandviken og på Eidsvåg.

Nå er gressplen og en bålplass borte. Igjen sto tre gapahuker, som fikk nye tak i sommer. Ellers er det bare store mengder stein i området. Det vil bli et krevende arbeid å rydde opp.

– Vi har ikke kommet oss opp for å se selv ennå. Men jeg har sett bilder, og det ser voldsomt ut. Jeg håper vi får ryddet opp og få laget til dette området igjen, sier byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal til BT.

– Det ser ut som et katastrofeområde her, sier Gravdal og ser rundt før han sykler videre til jobben.

– Som fyrstikker

Torsdag formiddag er mange mennesker på stedet for å se på ødeleggelsene og demningen som brast.

Det er ikke forventet noen videre økning av vannmassene. Bergen kommune har vurdert demningen ved Langevannet og mener den ikke utgjør noen fare.

– Jeg er overrasket over skadene. Vannet har ødelagt den nye demningen. Trær knakk som fyrstikker, sa brannmester Lars-Erik Gjesdal til BT onsdag.

Evakuert

Før sommeren startet rehabiliteringen av dammen ved Munkebotsvatnet. Da ble det bygget en midlertidig demning på stedet. Det var denne som ikke klarte å holde unna da nedbørsmengdene begynte å bli store.

133 personer fra Eidsvåg-området ble evakuert onsdag. Torsdag formiddag kom geologer for å gjøre sine vurderinger før de kunne flytte hjem igjen.

Det er ikke meldt om at noen personer er skadet i forbindelsen med at de store vannmassene skyldte nedover dalen fra Munkebotsvatnet.

BTs journalist Trygve Oppheim befant seg ved Munkebotsvatnet da demningen brast rundt klokken 20.20 torsdag. Han beskrev hendelsen slik:

– Vannet bare fosser ned her. Det fyller bokstavelig talt hele dalen. Det er virkelig katastrofestemning her.