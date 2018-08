Det har byrådet bestemt.

Dagens avtale om drift av Krisesenteret i Bergen og de 22 andre hordalandskommunene ble inngått i 2010, etter en anbudsprosess. Prosessen var forbeholdt ideelle organisasjoner, og endte med at de mangeårige driverne av senteret fikk kontrakten.

I fjor fikk senteret nesten 15 millioner kroner i kommunalt vederlag for å drive tjenesten.

Konflikt

Som BT har skrevet har senteret vært preget av interne konflikter helt siden oppstarten på 1980-tallet. Flere varsler er kommet og forhold som har ført til refs fra Arbeidstilsynet – som i en tilsynsrapport har påpekt brudd på flere ulike bestemmelser.

I vår kom det minst fem bekymringsmeldinger av driften, både til Fylkesmannen, Arbeidstilsynet og Bergen kommune.

Kommunen har den siste tiden vurdert å omorganisere hele Krisesenteret slik at kommunen kan ha styreflertall i organisasjonen, og dermed få større kontroll over driften av tjenesten. Nå har de ombestemt seg og bestemt seg for å kommunalisere hele driften.

– Over lengre tid har det vært konflikter og kritikkverdige forhold når det gjelder arbeidsmiljøet ved senteret, og vi tror ikke at en samarbeidsavtale en farbar vei lenger, skriver helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF) i en pressemelding.

Står om liv og død

Overfor BT sier Ljosland at byrådet nå har tatt en ny runde for å vurdere fremtiden til Krisesenteret.

– Summen av saker og tilsyn har gjort at byrådet nå ønsker en større endring. I denne tjenesten kan det stå om liv og død for kvinner og menn i svært sårbare situasjoner. Da må både befolkningen i Bergen og de 22 omegnskommunene være trygg på at krisesenteret blir drevet på en trygg og god måte.

Konklusjonen til byrådet er at den beste måten å drifte tjenesten på er å legge den under kommunen.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Kommunen vil være oppmerksom

I pressemeldingen understreker Ljosland at det ikke vil bli opphold i tjenestene som krisesenteret tilbyr, og at kommunen vil ha ekstra oppmerksomhet på tilbudet i overgangsfasen.

– Det er viktig at de som har behov for krisesenteret føler seg trygg på at de både kan og må oppsøke senteret, skriver helsebyråden.