13.303 ble tatt på buss og bybane i fjor. Alle aldersgrupper er representert.

Skyss kontrollerte over en halv million passasjerer i 2017. Til sammen ble det gjennomført over 16.000 kontroller.

I snitt må vaktene sjekke 38 passasjerer før de finner en sniker.

Mindre sniking enn før

– Vi har intensivert innsatsen mot sniking på offentlige transportmidler. Det positive er at antall snikere prosentvis går ned. Fra 3,77 til 2,6 prosent fra 2016 til 2017. Totalt ble 13.303 tatt i fjor, sier pressekontakt Ingrid Dreyer i Skyss.

Skyss har siden 2015 jobbet med å redusere snikprosenten i kollektivtransporten i Hordaland. Arbeidet har blant annet omfattet en holdningskampanje og ulike tiltak for å effektivisere kontrollene, og flere og mer målrettede billettkontroller.

– Vi ser at tiltakene har hatt god effekt. Kontrollene foregår over hele fylket. Når på døgnet det snikes mest og i hvilke ruteområder det skjer, oppgir vi ikke tall for, sier Dreyer.

Gebyr på 950 kroner

Hanne Alver Krum, leder for salg og markedsavdeling i Skyss, er godt fornøyd med nedgangen i snikere.

– Reisende uten gyldig reisebevis må betale et gebyr på 950 kroner om de vil gjøre opp på stedet, mens prisen blir 1150 kroner om man ønsker faktura, sier Krum.

Om den reisende mener å ha fått gebyr urettmessig, er det mulig å sende skriftlig klage til Skyss innen tre uker.

– Det er mest ungdom over 15 år og unge voksne som sniker, men alle aldersgrupper er representert, redegjør Krum.