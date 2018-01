SV ber regjeringen vurdere gruveprosjektet ved Førdefjorden på nytt. Årsaken er ferske opplysninger om færre arbeidsplasser og flere år med dagbrudd.

En studie som Nordic Mining presenterte sist høst viser at mineralselskapet har planer om å forlenge den planlagte dagbruddsaktiviteten på Engebøfjellet fra 10 til 16 år. SV mener dette vil øke de miljømessige ulempene ved prosjektet.

Det er også blitt kjent at Nordic Mining nå opererer med et lavere antall sysselsatte i gruveprosjektet enn tidligere. Levetiden til gruven er videre redusert fra 50 år til 29 år, ifølge avisen Firda. I en orientering til kommunestyret i Naustdal fremkommer det at selskapet nå sikter seg inn mot seksti færre arbeidsplasser enn det som først var utgangspunktet.

Ber statsråden svare

SVs miljøpolitiske talsmann Lars Haltbrekken opplyser til BT at han nå ber klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) om en ny vurdering av planene om å utvinne rutil og granatprodukter fra Engebøfjellet i Vevring.

– Gruveprosjektet til Nordic Mining vil gi betydelig mindre sysselsetting enn opprinnelig planlagt. Da tillatelsene ble gitt i 2015 skulle prosjektet sysselsette 170 personer i gjennomsnitt over driftsperioden. Nå er det snakk om 110 personer. I tillegg er det planer om å forlenge dagbruddsaktiviteten fra 10 til 16 år. Den samfunnsmessige nytten av prosjektet er blitt dårligere og miljøulempene større, sier Haltbrekken.

I et spørsmål til Helgesen, ber han derfor statsråden om at det blir gjennomført en ny samfunnsmessig vurdering av prosjektet.

– Endrer forutsetningene

Lars Haltbrekken viser også til at Miljødirektoratet fremhevet at verdiskapingen og arbeidsplassene veide tyngre enn de miljømessige ulempene da direktoratet sa ja til prosjektet i 2015.

– De nye opplysningene endrer kraftig på forutsetningene som er gitt. Jeg regner derfor med at klima- og miljøministeren sørger for en ny og grundig gjennomgang av saken basert på de siste opplysningene fra selskapet.

SVs lokallagsleder i Naustdal, Åsmund Berthelsen, har også skrevet brev til Miljødirektoratet der han ber om ny vurdering fordi prosjektet har endret seg etter at Nordic Mining fikk utslippstillatelse til sjødeponiet i Førdefjorden.

Mindre masser i fjorden

Nordic Mining viser på sin side til at de nye prognosene også betyr langt mindre deponimasser i Førdefjorden enn tidligere anslått.

– Vi har prøvd å gjøre prosjektet mer robust ved å skalere det ned. Miljøpåvirkningen blir også mindre ved at det blir 70 prosent reduksjon i massene som skal deponeres i Førdefjorden, sier administrerende direktør Ivar S. Fossum til NRK.

Tor Høvik (arkiv)

Disse opplysningene beroliger ikke SVs lokallagsleder Åsmund Berthelsen.

«Utslippene vil i første omgang bli mindre, men vi kan ikke se at risikoen for miljøet blir redusert», skriver Berthelsen til Miljødirektoratet.

Nordic Mining-direktør Ivar S. Fossum sier til NRK at det er stor sannsynlighet for at levetiden til gruven blir lenger enn de 29 årene som den siste studien viser.

I studien selskapet gjennomførte i fjor høst skriver Nordic Mining at prosjektet «vil ha en god lønnsomhet med en nåverdi på 2,7 milliarder kroner». Da er det tatt hensyn til byggekostnader, som for hele anlegget er beregnet til 1,7 milliarder kroner.

Utfordrer Venstre

Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg mener Venstre nå bør stille krav til de potensielle regjeringspartnerne Høyre og Frp om å stanse sjødeponier fra gruvedrift både i Førdefjorden og Repparfjorden i Finnmark.

– Venstre har nå en ypperlig anledning til å stanse ruineringen av de norske fjordene hvis de bare setter hardt mot hardt i regjeringsforhandlingene, sier Lundberg.