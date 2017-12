61-åringen hadde vært savnet siden begynnelsen av oktober.

Politiet gikk 6. oktober ut med etterlysning av en 61 år gamle Trond Erik Lohne, som var bosatt i Olsvik-området. Han var dagen før blitt meldt savnet av familien sin, etter at ingen hadde sett ham på to dager.

En storstilt leteaksjon ble satt i gang, men uten resultat.

21. november ble mannen funnet av en turgåer, skriver BA.

61-åringen ble funnet i terrenget overfor Nutec, på vei opp mot Lyderhorn, og alt tyder på at han hadde vært ute på tur, opplyser politiet til avisen.

– Det er ikke mistanke om at han har vært utsatt for noe straffbart. En foreløpig obduksjonsrapport viser at dødsårsaken trolig er medisinsk, sier politiførstebetjent Andreas Høynes Hagenes til BA.