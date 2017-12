Sjåføren er tatt med til legevakten for sjekk etter ulykken på riksvei 15 i Nordfjordeid. Politiet opplyser at det ikke er snakk om alvorlig personskade.

– Kjøretøyet skal ha kjørt vestover og kommet ut av veibanen, og så dratt med seg autovernet flere meter videre over kjørefeltet, sier operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt til NRK Sogn og Fjordane.

Ulykken skjedde på riksvei 15 i nærheten av Torvika byggefelt i Nordfjordeid.

Lastebilen fraktet tauverk da uhellet inntraff. Selv om det er store skader på lastebilen og autovernet, opplyser politiet at det ikke er snakk om alvorlig personskade på sjåføren.

– Mannen ble tatt med til legevakten i Førde for en sjekk, sier operasjonsleder Lars Geitle.

Han opplyser at politiet har opprettet sak, men at det er for tidlig å slå fast hva som har skjedd.

– Lokalt politi vil etterforske saken, sier Geitle, som ikke ønsker å spekulere om rus var en medvirkende faktor.

Ingen andre kjøretøy var involvert i ulykken, og sjåføren var alene i bilen.

Veien var stengt en periode mandag formiddag. Entreprenører fra Statens vegvesen har drevet manuell dirigering på stedet siden, grunnet reparasjon av autovernet.

– Vi har fått opplyst at bergingsarbeidet vil ta syv til åtte timer. Den beskjeden fikk vi i 15-tiden, sier Geitle.