En fullsatt kirke tok farvel Frank Aarebrot.

Korskirken var som ventet fullsatt da bisettelsen til Frank Aarebrot begynte klokken 13 torsdag. Familie, venner, kolleger og mange andre som hadde et forhold til professoren, tar torsdag farvel for siste gang.

Det er prest Thor Brekkeflat, blant annet kjent som mangeårig gateprest i Bergen, som leder seremonien.

– Det er vanskelig å sette ord på hvor voldsomt og hvor fint det er at pappa har vært en del av mange sine liv. Vi er rørt over alle godordene som er skrevet de siste dagene, som har fått oss til gråte og le om hverandre, sa sønnen Erik Aarebrot da han og søsteren Maike Aarebrot Flick delte minner om faren med tilhørerne i den fullsatte i kirken.

Blant de fremmøtte er politikere, akademikere, studenter og folk fra kulturlivet. Familien har tidligere opplyst at alle er velkomne, i Frank Aarebrots ånd. Utenfor kirken er det satt opp en høyttaler, og flere har møtt opp og fulgt bisettelsen fra utsiden.

– Frank var ekspert på alt

Konen, Marian Flick, holdt en tale som var både følelsesladet og fylt med humor.

– Du ville fremstå som en ekte nordmann da du tok med meg, en nederlandsk jente, på fjelltur. Og stilte med nikkers på tur til Fløyen.

Hun fortalte om deres felles interesse for historie. Og at han likte å være med henne på shopping – og på seiltur, «som mer eller mindre lydig mannskap».

– Alle dere vet at Frank var ekspert på alt. Da jeg var gravid og han var på heimevernsøvelse, ringte han hjem: «Nå kan du ta det helt med ro. Nå har jeg blitt sanitetssoldat, og har lært å håndtere fødsler i en nødssituasjon», fortalte Flick, til latter fra kirken.

Hun fortalte om hvordan familien hadde det hjemme, om det nære forholdet mellom foreldrene og barna Maike og Erik, og de mange diskusjonene.

– Det var høyt under taket hos oss, for vi måtte snakke så høyt. Jeg måtte passe på at alle fikk taletid, sa hun.

– Frank, du var en litt rar og kjekk mann. Jeg er veldig glad i deg, Frank.

Fortalte om familiefaren Frank

Frank Aarebrots sønn, Erik, forteller at det tok tid før han forsto hvorfor alle andre var så opptatt av faren hans. Han skilte mellom «faderen» Frank og «pappa» Frank.

– Faderen var rikssynser, bedreviter, professor og alle sin. Og på den andre siden pappa: leken, kjærlig, rar og vår, sa han i talen.

Sammen med søsteren, Maike, ønsket de å beskrive Frank Aarebrot som familiefar, en side mange andre ikke kjente så godt.

– Som da han vekket meg midt på natten for å se på et pinnsvin i hagen, fortalte hun.

Eller da de var på roadtrip i USA, like etter at hun hadde fått sertifikatet og var en uerfaren sjåfør.

– «Det er du som kjører bil, Maike. Ikke rævholet bak deg», sa han. Dette tenker jeg ofte når jeg kjører bil i Bergen i dag, sa hun.

– Han levde som han lærte

I tillegg til minneord fra familien, holdt tidligere BA-redaktør Olav Terje Bergo og leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, taler i kirken.

– Frank var klok, smart og provoserende, med glimt i øyet. Frank var glad i alle, og alle var glad i ham, sa Bergo.

– Frank Aarebrot var et «både-og-menneske» i en «enten-eller-verden». I spesialiseringens tid, hvor professorer skal holde seg strengt til sitt smale fag, i en slik verden brøt Frank alle regler. Med åpne øyne, sa Støre, og la til:

– Han var det Aristoteles ville kalt et «zoon politikon» – et helt menneske, engasjert i alt og ikke bundet av noe. Han levde som han lærte. Det gjorde ham ekte, til hel ved. Det var det folk så – og likte så godt.

Heikki Holmås leste opp diktet «Til Ungdommen» av Nordahl Grieg.

– Solen skinner for Frank Aarebrot i Bergen i dag, sa Holmås etter opplesningen.

Eirik Brekke

Blomster til krigsmonument

NRK-profil Finn Tokvam var til stede i Korskirken. Han forteller at Aarebrot stilte opp på alt, uansett hva det var.

– Jeg brukte ham mye innenfor underholdning. Han hadde en unik evne til å kombinere alvor og humor som jeg satte stor pris på. Ingen var bedre til det enn ham, fortalte NRK-profilen før bisettelsen.

Alle blomsterhilsenene fra gravferden skal viderebringes til ulike krigsminnemerker i Bergen etter seremonien, en tradisjon fra Nederland som Frank Aarebrot likte godt, ifølge familien.

– Det er for å hedre dem som ga livet sitt for at vi skulle kunne leve våre liv i frihet, skriver familien på Aarebrots Facebook-side.

Etter seremonien i Korskirken blir blomstene tatt med for å legges på krigsminnemonumentet på Møllendal kirkegård. Deretter inviterer familien og Universitetet i Bergen til samtale og samvær i Universitetsaulaen.

– Dette vil bli gjennomført i Franks ånd og vi lover diskusjoner, skøy og deling av glade minner, opplyser familien.

Tor Høvik

40 år ved UiB

Frank Aarebrot var ansatt ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen i 40 år. I april i år holdt han sin siste forelesning.

Gjennom disse årene har han først og fremst blitt kjent for sin formidlingsevne. Etter at han døde lørdag kveld, har både politikere, journalister og andre som har studert under Aarebrot fortalt om de minneverdige forelesningene hans.

– Det er så mange som har hatt et nært forhold til ham, både studenter og folk som aldri har hatt ham som foreleser. Frank var en unik formidler, overalt. Hans stemme har vært utrolig viktig, sa politisk redaktør i BT, Frøy Gudbrandsen, etter at Aarebrot døde.

I 2014 brukte han sin formidlingsevne i forelesningen om Norges historie: «200 år på 200 minutter», som ble spilt inn på Kvarteret i Bergen. Forelesningen ble vist på NRK og ble etter hvert til en bok.

Konseptet ble senere tatt videre, og på 75-årsdagen for krigsutbruddet i Norge holdt han forelesningen «Krig på 200 minutter». I forbindelse med den amerikanske presidentvalgkampen i fjor, holdt han foredraget «227 år på 227 minutter» om amerikanske presidenter.

Elias Dahlen

Hjerteinfarkt

I forrige uke ble Aarebrot hasteoperert for et hjerteinfarkt etter å ha følt seg dårlig under en flytur hjem fra England.

Etter operasjonen fortalte han til Bergens Tidende at han følte seg bra, men at han skulle gjennom flere mindre inngrep.

– Jeg har fått streng beskjed om å bli sengeliggende noen dager til, og det er jo litt kjedelig. Heldigvis leser min kone alt om valget høyt for meg, sa Aarebrot i intervjuet.

Aarebrot døde på Haukeland sykehus lørdag kveld med familien rundt seg.

– Pappa har holdt sin siste forelesning. Det er med sorg vi melder at pappa er gått bort i kveld. Han døde stille og rolig med oss rundt seg, skrev familien.