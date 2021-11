– Det er ikkje sikkert bybana kjem til Åsane

Høyr ekstrautgåva av «Nokon må gå».

Publisert For mindre enn 10 minutter siden

På onsdag vedtek truleg bystyret at Bybanen til Åsane skal gå i tunnel. Men blir den faktisk noko av? Og korleis ville bystyret sett ut no, dersom det var val i dag? BT har ei ny meiningsmåling, tatt opp midt under den mest intense bybanedebatten.

