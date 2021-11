Gikk du glipp av Lysfesten? Se den her.

Her kan du se hele sendingen fra årets lysfest i opptak.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Syv grader og pøsregn til tross: Flere tusen mennesker ble med på Lysfesten i sentrum i dag.

Årets fest var ikke helt som vanlig. Siden Festplassen fortsatt er «Testplassen», foregikk arrangementet like ved Den blå steinen. Der er det såpass tett bebyggelse at det ikke er tilrådelig med fakler – som for mange er ett av høydepunktene med Lysfesten.

I stedet kunne publikum benytte seg av digitale fakler, av det absolutt brannsikre slaget.

Nedtellingen til tenning av julegranen, fikk gjengen på «Statsraaden» æren av å foreta – fra Karibia.

I videovinduet øverst, kan du se hele festen i opptak.

Og fyrverkeriet kan du se i klippet like over her.