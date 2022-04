– Ikke sett noe liknende i trafikken

Både politiet og Vegvesenet reagerer på lasten som ble observert mandag.

Bilen ble observert ved rundkjøringen ved Kolltveit.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Rundt klokken 11.30 mandag ble bilen på bildet observert før og ved rundkjøringen på Kolltveit på riksvei 555.

Tipseren vil være anonym, men forteller at vedkommende reagerte på kjøringen og derfor valgte å dokumentere det.

– Det var ikke helt trygt, det kan skje ulykker, sier tipseren.

Lars Harald Drange, inspektør ved Statens vegvesen, reagerer også når han får se bildet.

– Det var rimelig høyt, jeg har ikke sett noe liknende i trafikken. Uansett om dette er lett eller tungt: Du kan ikke kjøre last på denne måten. Du må enten laste det på en annen måte, eller kjøre to ganger, sier han.

Det er ikke mulig å se registreringsnummeret ut fra bildene. BT har derfor ikke fått kontakt med føreren av bilen.

Les også Her er Vegvesenets skrekkeksempler på hva som ferdes på veiene

– Kunne truffet bilen foran

Drange påpeker at han uttaler seg med forbehold siden han kun har sett bildet og ikke observert bilen fysisk.

– Vi vet ikke hva som er oppi lasten, men dette ser uansett ikke trygt ut.

Inspektøren viser til at lasten er sikret med stropper, som kan gi noe etter ved for eksempel bråbrems.

– Og det er ingen stropper fremme og bak. Ved en oppbremsing kunne dette truffet bilen foran. Dette er ikke noe hyggelig å møte i trafikken.

Inspektøren forteller at sikring av last skal hindre at lasten kan helle eller velte. Last skal sikres 100 prosent forover og 50 prosent sideveis eller bakover, påpeker han.

– 100 prosent betyr at det ikke skal kunne flytte seg en millimeter fremover. Det er størst krefter ved oppbremsing, sier Drange.

Kunne blitt anmeldt og bøtelagt

Atle Heradstveit, leder ved trafikkseksjonen i bergenspolitiet, har også sett bildet.

– Umiddelbart tenker jeg at du fort kan komme over høydebegrensninger i tunneler, men det er vanskelig å vurdere hvor høyt dette er, understreker han.

Også han sier at det ikke ser ut til å være sikret fremover og bakover, kun sideveis.

– Dette er ikke godt nok sikret, sier han.

Han påpeker at et vindkast kan få hengeren til å velte.

– Da kan lasten komme over i motgående felt, sier Heradstveit.

Om føreren hadde blitt stanset av politiet, ville vedkommende kunne fått kjøreforbud eller blitt bedt om å laste om. Vedkommende kunne også risikert anmeldelse og bot, sier Heradstveit.

Han anslår at boten ville ha lagt på mellom fem og ti tusen kroner i dette tilfellet.

– Kanskje nærmere ti enn fem, sier han.